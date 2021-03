Elettra Lamborghini conferma: “Ho il Covid, so da chi l’ho preso” (Video)

Elettra Lamborghini è positiva al Covid-19, è stata lei a confermarlo. La notizia è trapelata nelle scorse ore ma solo come indiscrezione, senza conferme ufficiali. Quelle che invece sono arrivate oggi, a distanza di un giorno dalle prime news. Elettra quindi salterà davvero le prime puntate dell’Isola dei famosi, che inizierà il 15 marzo 2021. Non si può sapere quante puntate salterà, perché il decorso del Coronavirus varia da persona a persona. Si spera che Elettra si negativizzi nel giro di poche settimane, magari sarà tra i fortunati che guariscono nel giro di un paio di settimane o tre al massimo.

Intanto Elettra ha confermato ai fan di avere il Covid e di essere quindi in isolamento. Ha fatto questa comunicazione dal divano di casa sua, scherzando anche un po’ sul fatto di non poter twerkare perché preferisce stare a riposto. “Sono depressa a casa, il cane non mi sopporta più”, ha detto a proposito del suo isolamento. Elettra non ha nascosto il dispiacere che prova dopo aver scoperto di essere stata contagiata, perché in realtà è sempre stata molto attenta. Ha forse la sensazione che tutti i suoi sacrifici sono stati vani, visto che alla fine lo ha preso. Su come sia successo pare abbia le idee chiare:

“Sono sempre stata attentissima, fin troppo. Ero grata per tutti i risultati negativi e l’ho preso. So da chi l’ho preso, non devo essere inca…ta purtroppo. D’altronde c’è poco da fare, sono anche stata molto attenta. L’ho preso”

Fino a pochi giorni fa era sempre molto grata ai risultati negativi dei suoi test, e quindi sentiva che tutte le precauzioni che prendeva la tenevano al sicuro. Purtroppo è andata così. Ma come sta Elettra Lamborghini? Pare abbia preso il Covid in forma leggera, è a casa sua e le cola solo il naso, ogni tanto fa colpi di tosse ma tutto sommato ha detto di stare bene. Ha tutto ciò che le serve a casa ma la solitudine e il fatto di essere positiva al Covid la rende un po’ triste. Infine ha invitato tutti a rispettare le regole: “Mettete la mascherina sennò poi lo prendiamo tutti, non ne usciamo più”.

Non resta che scoprire cosa succederà all’Isola dei famosi 2021: ci sarà un sostituto per le puntate in cui lei non ci sarà? Oppure andrà avanti Iva Zanicchi da sola, in attesa che Elettra guarisca? Di sicuro se ne saprà di più nei prossimi giorni.