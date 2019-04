After film, quali sono le scene tagliate al cinema: video e foto

After film: perché sono state tagliate delle scene al cinema

Come capita spesso ad Hollywood, anche in After – il film del momento – ci sono state delle scene che sono state tagliate al cinema. A volta è colpa della censura altre volte è semplicemente una scelta del regista. Nel caso della pellicola tratta dall’omonimo romanzo di Anna Todd sembra proprio che la decisione della movie director Jenny Gage abbia avuto la meglio. A distanza di un mese dall’uscita in tutto il mondo è trapelato che la storia di Hardin e Tessa è approdata sul grande schermo in forma ridotta, senza alcune scene riprese dal libro e che i lettori aspettavano con ansia. A dichiararlo la stessa scrittrice in un post sui social network, nel quale ha chiarito che tale decisione non è dipesa da lei, che ha aiutato sceneggiatori e produttori durante la stesura del copione e le riprese ad Atlanta. Secondo voci di corridoio, sarebbe dipesa dalla regista pure la volontà di rendere il film di After più casto rispetto alla sua controparte cartacea. In questo modo il film è stato visibile a tutti, senza alcun limite di età.

Quali sono le scene tagliate dal film di After di Anna Todd

Tessa e Zed che studiano insieme

Tra le scene tagliate quella di Tessa e Zed che studiano insieme in un locale. Mentre i due chiacchierano arrivano prima Steph e poi Hardin. Quest’ultimo è geloso della vicinanza tra Tessa e Zed, che ha un ruolo fondamentale nel libro di After. La scena tagliata è stata inserita nel video Bitter Love di Pia Mia, colonna sonora del film. Senza questa scena il personaggio di Zed assume un ruolo ben più marginale nella storia del film. Tutto il contrario di quello che accade nel libro, dove Zed e Hardin si danno battaglia per conquistare il cuore di Tessa.

La scena nella stanza di Hardin

Al cinema è stata tagliuzzata la scena che vede Hardin e Tessa nella stanza del ragazzo alla confraternita. In particolare è stata rimossa sul grande schermo l’inquadratura di Hardin che sfiora Tessa con il libro di Cime tempestose (foto in basso).

Hardin che spacca tutto con la chitarra

Nel film si vede poco l’aggressività e la rabbia repressa di Hardin, che rispetto al libro è stato parecchio addolcito sul grande schermo. In realtà al cinema è stata eliminata una scena che vede il personaggio di Hero Fiennes-Tiffin che rompe tutto con una chitarra. Un momento, molto probabilmente, successivo alla rottura con Tessa.

Ken Scott che parla con Tessa in After

Al cinema Peter Gallagher – l’attore che interpreta Ken Scott, il padre di Hardin – ha solo una scena, quella del matrimonio con Karen. In realtà ne ha girate due: quella in cui Ken parla con Tessa della rabbia di Hardin è stata rimossa.

Quando uscirà il dvd di After film con le scene tagliate

Con grande probabilità tutte le scene tagliate del film di After saranno disponibili nel dvd, che uscirà in Italia il prossimo 31 luglio. Sul sito della Feltrinelli è già possibile ordinare il cd.

I lettori di After chiedono un’altra regista per il sequel

Intanto sui social network c’è chi ha chiesto un’altra regista per il sequel di After che, nonostante il successo in tutto il mondo, non è stato ancora confermato dai produttori.