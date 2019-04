After film Hardin e Tessa: le 30 differenze col libro di Anna Todd

By

Tutte le differenze tra il libro e il film di After con Hero Fiennes-Tiffin e Josephine Langford

Quando un libro diventa un film viene inevitabilmente modificato. Del resto si parla di due linguaggi differenti e non è dunque facile raccontare un romanzo di tante pagine in pochi minuti. Lo stesso è accaduto al film di After, tratto dall’omonimo romanzo di successo di Anna Todd. La pellicola, con protagonisti Hero Fiennes-Tiffin e Josephine Langford, ha subito alcune modifiche, in modo da essere più fruibile sul grande schermo. Noi abbiamo individuato ben 30 differenze importanti tra il film e il libro: se ne manca qualcuna vi invitiamo a scriverci!

1. Il primo incontro tra Tessa e Hardin

Nel libro avviene alle prime pagine: Tessa è appena entrata nella stanza che deve condividere con Steph, quando arrivano Hardin e Nate. I due vengono visti anche da Carol, la madre di Tessa, e Noah, che ha accompagnato la fidanzata al college. Nel film, invece, quando Tessa entra nella sua camera conosce solo Steph e Tristan. Il primo incontro con Hardin avviene in un’altra scena, quando Tessa esce dalla doccia e trova Hardin che legge nella sua stanza. Una scena presente nel libro, più precisamente nel secondo incontro tra Tessa e Hardin.

2. La prima festa alla confraternita

Nel libro Steph spinge Tessa ad andare alla festa alla confraternita: ad accompagnarle sul posto sono proprio Hardin e Nate. Quella sera le due ragazze restano a dormire alla confraternita visto che Steph è ubriaca e non riesce a muoversi. Nel film viene tutto semplificato: Tessa è accompagnata solo da Steph, entra in un secondo momento nella stanza di Hardin, e dopo un incontro teso con il ragazzo scappa via da sola.

3. La facoltà di Tessa

Nel film Tessa è indecisa sulla facoltà da seguire: non sa se intraprendere gli studi di Economia per avere così maggiore possibilità lavorative o se seguire la sua passione per la Letteratura. Nel libro Tessa è più decisa: è già iscritta a Letteratura Inglese.

4. Nate non è presente nel film

Nel film non è stato inserito, per una questione di tempo, il personaggio di Nate, che è il primo amico di Steph e Hardin che Tessa conosce. Il ragazzo – che Anna Todd ha scritto ispirandosi a Niall Horan, cantante degli One Direction – è poi presente, seppur sporadicamente nel resto della saga.

5. Tristan e il professor Soto sono donne

Per aumentare le “quote rosa” i personaggi di Tristan e il professor Soto sono diventate delle donne nel film.

6. La presenza di Landon

Nel film Landon diventa un ragazzo di colore con poche battute. Nel libro ha invece maggiore spazio: è il terzo personaggio più importante della saga dopo Hardin e Tessa. Non a caso a Landon Anna Todd ha dedicato i due libri spin off Nothing More e Nothing Less.

7. Dakota non è presente nel film e non viene neppure menzionata

Nella pellicola non si parla mai di Dakota, la ballerina con la quale Landon vive un rapporto a distanza. Nel libro la giovane appare prima ad una cena con Hardin e Tessa e poi a un falò con Zed e Tessa.

8. I piercing e i tatuaggi di Hardin

Nel libro Hardin ha diversi piercing sul corpo, che toglie successivamente dopo che l’amore di Tessa lo cambia. Nel film Anna Todd ha deciso di non far indossare piercing a Hero Fiennes-Tiffin. L’attore ha solo dei tatuaggi, che sono finti e decisamente pochi rispetto all’Hardin del libro. Basti pensare che nel romanzo la schiena di Hardin è tutta tatuata mentre nel film lo è solo in parte.

9. Obbligo o Verità: la domanda scomoda di Zed

“Sei vergine?”, questa è la domanda scomoda che viene posta a Tessa durante il gioco Obbligo o Verità alla confraternita. Nel libro è Zed a fare questa domanda mentre nel film la battuta è stata assegnata a Molly.

10. La storia tra Hardin e Steph

Nel film non si menziona alla breve relazione che hanno avuto Hardin e Steph. Quest’ultima confessa a Tessa di aver frequentato Hardin per circa un settimana.

11. Il primo bacio di Hardin e Tessa

Nel libro Hardin e Tessa si baciano alla confraternita, durante la seconda festa alla quale partecipa la ragazza. Nel film, invece, si baciano per la prima volta al lago.

12. La scena del lago

Nel film la scena del lago è stata modificata rispetto al libro. Nel romanzo Tessa vuole fare l’amore con Hardin ma il ragazzo la ferma. Nel film Tessa non dice nulla di tutto ciò.

13. Lo stage di Tessa

Tessa comincia a fare uno stage alla Vance per riuscire ad essere indipendente. Nel libro è Hardin a proporre lo stage alla Vance mentre nel film lo fa Ken Scott e il tirocinio inizia solo in una delle scene finali, dove si vede Tessa entrare nell’ufficio.

14. Vance, Kimberly e Trevor sono assenti

Nel film non sono stati inseriti, sempre per mancanza di tempo, Vance, Kimberly e Trevor, che lavorano alla casa editrice con Tessa.

15. Il lavoro di Hardin

Nel primo volume di After si scopre che Hardin lavora come correttore di bozze ed editing: nel film non si fa alcuna menzione a riguardo.

16. La notte a casa di Hardin

Hardin ubriaco distrugge la casa del padre e Landon chiama Tessa: nel libro si racconta della notte che i due trascorrono insieme mentre nel film si limitano a far vedere che hanno dormito insieme.

17. Il bacio tra Zed e Tessa

Nel libro Zed e Tessa legano parecchio e i due si scambiano addiruttura un bacio durante Obbligo o Verità, mandando su tutte le furie Hardin. Nel film Zed e Tessa sono dei semplici conoscenti.

18. Il falò di Tessa

Nel libro Tessa va al falò con Zed, Dakota e Landon dopo che ha litigato con Hardin; nel film è invece accompagnata da Noah.

19. Il “ti amo” di Hardin

Nel libro Hardin dice per la prima volta “ti amo” a Tessa, durante una festa alla confraternita e per di più davanti a tutti i suoi amici, che restano sbalorditi. Nel film non lo dice mai: si limita a scriverlo dietro la schiena di Tessa durante un momento di intimità nella vasca del loro appartamento.

20. Il ruolo di Jace

Jace ha più importanza nel film anziché nel libro. Nel film è presente in tutte le scene della confraternita mentre nel romanzo viene presentato solo in un secondo momento, al centro commerciale, mentre Tessa e Hardin sono intenti ad acquistare i vestiti per il matrimonio di Ken e Karen.

21. Le foto di Hardin

Nel libro Hardin non ama farsi fotografare e concede a Tessa solo la possibilità di farsi due selfie col cellulare. Nel film ritroviamo Hardin con la reflex, intento a fotografare Tessa durante la visita all’acquario.

22. La passione per i Fray

Nel film non viene menzionata la grande passione di Tessa per i Fray, rinomato gruppo musicale inglese. Ad ogni modo è stata usata una canzone della band nella colonna sonora, ovvero Look after you.

23. L’incontro tra Tessa e Ken

Nel libro Tessa conosce Ken in un bar, dopo che è andata a comprare una macchina con Hardin. Qui Ken coglie la palla al balzo e invita Tessa a cena a casa sua. Nel film i due si conoscono per la prima volta al matrimonio tra Ken e Karen e Tessa si muove solo in bici.

24. L’incontro tra Tessa e Karen

Nel libro Tessa e Karen si conoscono a cena e subito condividono la passione per il giardinaggio. Nel film Tessa conosce Karen al matrimonio con Ken.

25. Gli incubi notturni di Hardin

Nel film non si parla degli incubi notturni di Hardin, dovuti alla violenza che l’ha madre ha subito quando era solo un bambino.

26. L’infanzia di Hardin

Hardin racconta della violenza subita dalla madre durante una serata trascorsa con Tessa nel loro appartamento; nel film lo fa durante il matrimonio di Ken e Karen.

27. La nonna di Hardin

Al matrimonio di Ken e Karen Tessa conosce la nonna di Hardin: una scena assente nel film.

28. La prima volta di Tessa

Tessa e Hardin fanno la prima volta l’amore nella stanza di Tessa e Steph. Nel film, invece, lo fanno dopo il matrimonio di Ken e Karen e nell’appartamento che condividono.

29. La convivenza di Hardin e Tessa

Nel film Hardin spiega che l’appartamento è di una sua amica momentaneamente in viaggio e Tessa accetta subito l’offerta. Nel libro Hardin affitta un appartamento e Tessa ci pensa parecchio su, data la sua giovane età, prima di accettare la proposta.

30. Il finale di After

Il finale di After è stato semplificato nella sua controparte cinematografica. Nel libro Tessa scopre casualmente della scommessa che Hardin ha fatto con Zed: mentre si trova al Blind Bob’s, Molly ammette che Scott ha giocato con la ragazza e lo costringe a rivelare la verità. Hardin confessa di aver fatto una scommessa con Zed e gli altri, ovvero di riuscire a prendere la verginità della ragazza. Una scommessa vinta che Hardin prova ai suoi amici con tanto di preservativo e lenzuola sporche di sangue. Nel film è Molly a dire tutto a Tessa tramite un video nel quale si vede Hardin che si dichiara pronto a conquistare Tessa per gioco.