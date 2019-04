After secondo film: annunciate le scene del libro che ci saranno

La conferma ufficiale non è ancora arrivata ma sembra scontata la realizzazione del secondo film di After. La pellicola tratta dal popolare romanzo di Anna Todd sta riscuotendo un grande successo in tutto il mondo. Più precisamente in Europa e in Italia, dove è al primo posto fin dal giorno d’uscita, ovvero lo scorso giovedì 11 aprile. La storia di Hardin e Tessa è riuscita a scalzare al box office un film atteso e chiacchierato come Dumbo. Realizzato tra l’altro dalla Disney, che è stato praticamente battuto da una produzione indipendente. Date le premesse, quindi, sembra certa la possibilità di un secondo film tratto dal secondo libro della serie di After (composta in tutto da 4 libri, nel nostro paese sono diventati cinque perché l’ultimo volume è stato diviso in due parti).

After 2 Hardin e Tessa: le parole di Anna Todd e Jennifer Gibgot

“Il giudizio della critica non mi interessa. Spero che i lettori e anche le persone che non hanno letto il libro si appassionino alla storia. Sono già pronta a lavorare alla sceneggiatura del secondo libro di After“, ha dichiarato di recente Anna Todd, che ha curato il film di After in prima persona, con l’aiuto di esperti sceneggiatori. Tra questi Jennifer Gibgot, che ha svelato su Instagram le scene che – nell’eventuale secondo film di After – non mancheranno. Più precisamente si tratta delle seguenti scene:

-Tessa ubriaca a Seattle durante il meeting con la Vance

-Hardin che si unisce alla lezione di yoga di Tessa

-Tessa che conosce per la prima volta Trish, la madre di Hardin

-Tessa che schiaffeggia Molly

-Hardin che piange in bagno

-Tessa che legge la lettera di Hardin

After 2 sempre più probabile: le prime anticipazioni

“Queste scene sono state tutte inserite nello script del secondo film ma è importante che la gente continui ad andare al cinema”, ha fatto sapere la sceneggiatrice Jennifer Gigbot via Instagram. Se il film non avrà infatti il successo sperato non ci sarà alcun sequel. Proprio per questo motivo il primo film termina in maniera positiva, con un ritorno di fiamma tra Hardin e Tessa. Ritorno che manca nel libro, dove Tessa – dopo aver scoperto della scommessa di Hardin – fugge via con Zed.

La priorità dei filmmaker: fedeltà al film di After

Già col primo film si è cercato di restare fedeli alla storia di Hardin e Tessa, anche se le differenze col libro non sono poche (clicca qui per scoprire le 30 che abbiamo individuato!). “Eravamo consapevoli che ci sono alcuni elementi iconici del libro che in nessun modo dovevano essere cambiati. Prima di tutto la scena del lago, ma anche l’arrivo di Tessa al college con sua madre e Noah, che trasmette la sua sensazione di disagio in questo mondo nuovo. Poi il matrimonio del padre di Hardin, il gioco di società in cui Tessa viene sfidata a un approccio con Hardin, la rivelazione del segreto. Questi sono elementi imprescindibili, che non volevamo assolutamente toccare, altrimenti i fan sarebbero rimasti delusi”, ha detto Jennifer Gibgot alla presentazione del film.

Il secondo film di After potrebbe uscire l’anno prossimo

Se il sequel verrà confermato, After 2 potrebbe uscire nel 2020.Le riprese del primo film sono state realizzate lo scorso anno, tra luglio e agosto, ad Atlanta. Dunque, la prossima estate si potrebbe girare il secondo film. Impegni degli attori permettendo: Hero Fiennes-Tiffin è stato di recente ingaggiato per il thriller The Silencing, accanto a Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister in Game of Thrones) e Annabelle Wallis.

After 2 trama: come continua la storia di Hardin e Tessa

Il secondo libro di After si apre con Tessa e Hardin separati. Lui è determinato a riconquistarla dopo la scommessa ma Tessa vuole dimenticare il ragazzo. Per questo si concentra sugli studi e sul lavoro alla Vance, dove stringe amicizia con Trevor. Non solo: nella vita di Tessa riappare il padre alcolizzato che l’aveva abbandonata da bambina mentre per Hardin arriva la madre Trish, che nasconde un grosso segreto.