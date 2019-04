After film come 50 sfumature di grigio? Hero e Josephine dicono basta

After film è il nuovo 50 sfumature di grigio? Le parole degli attori Hero e Josephine

Fin dal suo arrivo nelle librerie After di Anna Todd è stato paragonato a 50 sfumature di grigio di E.L. James. La storia di Hardin e Tessa è stata definita la versione teen di quella tra Ana e Christian Grey. Un paragone che qualcuno approva mentre qualcun altro no. Come gli attori del film di After, Hero Fiennes-Tiffin e Josephine Langford. In particolare quest’ultima, sorella della più nota Katherine Langford, ha chiarito che le due pellicole non sono così uguali come si può pensare. “Entrambi si basano su libri di enorme successo e generalizzando entrambi parlano di una ragazza che incontra un ragazzo e si innamora. E ovviamente c’è del s…o. Detto questo, si tratta di film completamente diversi, come lo sono Guerra Stellari e Hunger Games. Quindi, capisco il paragone, ma ribadisco che non sono lo stesso film. In After non c’è il sadomaso e non ci sono i miliardari”, ha dichiarato l’australiana a Vanity Fair.

Le altre dichiarazioni di Josephine Langford e Hero

Con Elle Josephine Langford è stata più chiara: “After e 50 sfumature di grigio sono due film basati su altrettanti romanzi, nei quali si parla di amore e sentimenti. Non ci sono altre connessioni”. Qual è invece il pensiero di Hero Fiennes-Tiffin, che indossa i panni di Hardin? “After ha elementi sia di Twilight sia di 50 sfumature di grigio, ma è meno estremo. Meno piccante o torbido. È il racconto realistico della vita di due adolescenti. Anna Todd ha avuto il coraggio di mettere nei libri tutto, anche cose di cui di solito non si parla”, ha sottolineato il nipote di Ralph Fiennes a Elle.

Come sono state girate le scene intime tra Hardin e Tessa

“È la prima volta che giro quel tipo di scene. Ero nervoso. Ma l’ambiente era protetto. Mi ripetevo: sono tutti qua per lavorare e tutti, a parte me, hanno già visto fare queste cose su un set”, ha ammesso Hero Fiennes-Tiffin. Decisivo è stato il rapporto che subito si è instaurato con Josephine Langford, che ha raccontato: “Sapevamo che sarebbe stato difficile costruire una relazione credibile: abbiamo parlato, ci siamo raccontati, abbiamo imparato a fidarci l’uno dell’altra. Sul set siamo stati aiutati, le scene d’amore erano descritte dettagliatamente. Era come seguire una coreografia”.

Di cosa parla il film di After tratto dal libro di Anna Todd

After racconta la storia di Tessa, studentessa e figlia modello, con all’attivo una relazione di lunga data con un fidanzato dolce e affidabile di nome Noah. Al primo anno di college, Tessa sembra avere un futuro già scritto, ma le coordinate del suo mondo così sicuro e protetto cambiano radicalmente quando incontra il misterioso Hardin Scott, un ragazzo arrogante e ribelle e allo stesso tempo magnetico, che le fa mettere in dubbio tutto ciò che pensava di sapere di se stessa e quello che vuole realmente dalla vita.