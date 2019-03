After film, Josephine Langford è fidanzata? La confessione dell’attrice

After film, Tessa Young: l’attrice Josephine Langford ha un fidanzato?

Josephine Langford, l’attrice che interpreta Tessa nel film di After, è una ragazza molto riservata. Sui social network è quasi assente – pubblica sporadicamente foto su Instagram, l’unico canale dove ha un account – e non ha mai parlato apertamente della sua vita privata. Fino ad oggi, quando si è aperta un po’ di più nel salotto di Verissimo. Josephine è stata invitata da Silvia Toffanin insieme a Hero Fiennes-Tiffin, partner nella pellicola tratta dall’omonimo libro di Anna Todd. Nella trasmissione di Canale 5 Josephine ha confidato di non essere al momento innamorata e che non le dispiacerebbe vivere una storia d’amore come quella di Hardin e Tessa.

Le dichiarazioni di Josephine Langford sulla sua vita privata

“Vivere una storia come quella di Tessa? Non so, vediamo. Mai dire mai nella vita”, ha detto un tantino imbarazzata Josephine Langford a Verissimo. La 21enne nata e cresciuta in Australia è molto timida e riesce a sciogliersi veramente solo quando è sul set. Non a caso la stessa Josephine ha ammesso di essere nata per recitare. Nel suo futuro lavorativo non vede altro se non la carriera d’attrice. “Non vorrei sembrare arrogante, ma ho sempre voluto fare questo lavoro e devo dire che mi risulta anche abbastanza facile assumere i panni di un’altra persona”, ha puntualizzato.

La carriera di attrice di Josephine Langford di After

Prima di After, Josephine Langford è apparsa in Wish Upon, un horror-thriller diretto da John Leonetti. Ha inoltre recitato nella serie australiana Wolf Creek: interpretava il ruolo di Emma Webber. Di recente è stata selezionata da Variety nel Young Hollywood Impact Report 2018.