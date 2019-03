After film, gli attori a Milano: prima il firmacopie poi l’intervista a Verissimo

Gli attori di After in Italia, firmacopie e Verissimo: dove e quando

A poche settimane dall’uscita del film di After, gli attori protagonisti sbarcano in Italia. Hero Fiennes-Tiffin e Josephine Langford – rispettivamente Hardin e Tessa – saranno a Milano il prossimo venerdì 29 marzo. Gli Hessa incontreranno i fan tramite un firmacopie organizzato presso la Mondadori Megastore di Piazza Duomo. A partire dalle 16 Josephine e Hero, accompagnati dalla scrittrice Anna Todd, incontreranno i lettori italiani. Per partecipare all’evento è necessario essere in possesso del libro di After; chi acquisterà il libro nella libreria milanese riceverà un pass per avere accesso prioritario. Autrice e attori saranno disponibili per un’ora: l’incontro si concluderà alle 17. Si vocifera di un probabile firmacopie anche a Roma ma per il momento nulla è stato confermato.

Hero Fiennes-Tiffin e Josephine Langford a Verissimo

Intanto Silvia Toffanin ha annunciato che Hero Fiennes-Tiffin e Josephine Langford saranno ospiti della puntata di Verissimo del prossimo sabato 30 marzo. Nel corso della trasmissione -che inizierà alle ore 15 su Canale 5 – verranno mostrate pure diverse scene del film di After, che uscirà in Italia il prossimo 11 aprile. All’intervista non mancherà Anna Todd, che sta girando da qualche settimana l’America e l’Europa per promuovere la pellicola, della quale è stata in parte sceneggiatrice e produttrice.

Di cosa parla il film di After e il legame con Harry Styles

After è il film tratto dalla fortunatissima saga di libri nata su Internet e pubblicata successivamente in 30 paesi in tutto il mondo. La scrittrice Anna Todd ha iniziato a condividere i primi capitoli della storia su Wattpad (la community online dedicata a lettori e scrittori) conquistando in poco tempo 1 miliardo di lettori . L’enorme successo della sua fanfiction dedicata a Harry Styles degli One Direction, poi convertita in romanzo originale, ha convinto gli editori a pubblicare il libro, a cui sono seguiti altri 4 libri, che complessivamente solo in Italia hanno venduto 1.3 milioni di copie (di recente è stata pubblicata una nuova edizione del romanzo con contenuti inediti). L’adattamento del primo capitolo della saga è un’esclusiva per l’Italia Leone Film Group in collaborazione con Rai Cinema.

La trama del film di After, tratto dal libro di Anna Todd

Basato sul romanzo best seller di Anna Todd, After racconta la storia di Tessa, studentessa e figlia modello, con all’attivo una relazione di lunga data con un fidanzato dolce e affidabile. Al primo anno di college, Tessa sembra avere un futuro già scritto, ma le coordinate del suo mondo così sicuro e protetto cambiano radicalmente quando incontra il misterioso Hardin Scott, un ragazzo arrogante e ribelle e allo stesso tempo magnetico, che le fa mettere in dubbio tutto ciò che pensava di sapere di se stessa e quello che vuole realmente dalla vita.

After film: le dichiarazioni della scrittrice Anna Todd

“Speriamo di riuscire a realizzare cinque film come i libri. Questo film è tratto dal primo libro: ci sono alcune cose prese dal secondo libro ma la storia che viene raccontata sul grande schermo è principalmente ciò che succede nel primo libro”, ha detto Anna Todd. “Sono stata sul set, come produttore, per tutta la durata delle riprese. E ragazzi, sono sicura, l’adorerete. Si, sarà diverso dal nostro libro, perché e cosi che funziona quando devi adattarlo a qualcosa. Ci sono diverse limitazioni: a volte le parole scritte sulle pagine non suonano allo stesso modo di quando vengono dette sullo schermo. Quindi sì, ci saranno cambiamenti”, ha aggiunto l’autrice.