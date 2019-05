After film news sul sequel: cambiati già sceneggiatore e regista

Alla fine hanno vinto i lettori di After. Per il sequel del film ci sono grandi novità in arrivo. Secondo quanto dichiarato dalla produttrice Jennifer Gibgot per il secondo film è stato arruolato un nuovo sceneggiatore e si sta cercando un altro regista. Il primo film sulla storia di Hardin e Tessa, che è stato un grande successo al botteghino in Italia e nel resto d’Europa, ha lasciato i lettori di Anna Todd con l’amaro in bocca. Troppi stravolgimenti, troppe differenze col libro che hanno suscitato un malcontento generale. Da qui la scelta della scrittrice texana di affiancarsi a nuovi collaboratori per regalare al sequel la bellezza e l’originalità dei romanzi.

Le parole di Jennifer Gibgot sul secondo film di After

“Jenny Gage non sarà la regista del sequel”, ha dichiarato Jennifer Gibgot via Instagram, in risposta ad una fan. Secondo indiscrezioni sarebbe stata la Gage ad eliminare dal film di After tutte le scene piccanti tra Hardin e Tessa, creando così una grossa divergenza col libro, dove la storia tra i due si basa su una forte intimità. Al momento non è chiaro chi prenderà il posto di Jenny, così come non è noto chi sarà il nuovo sceneggiatore. Quest’ultimo è però già al lavoro con Anna Todd sulla sceneggiatura di After 2. Le cui riprese, molto probabilmente, inizieranno la prossima estate in modo che il film possa uscire nel 2020 in tutto il mondo. Confermati nei ruoli da protagonisti i giovani Hero Fiennes-Tiffin e Josephine Langford.

La promessa di Anna Todd per il sequel di After

Rispondendo sui social network ad alcuni fan, Anna Todd ha promesso che il sequel sarà più fedele al secondo romanzo della saga a differenza del primo film dove ci sono stati parecchi cambiamenti. “Hardin sarà di nuovo Hardin”, ha assicurato l’autrice riferendosi al carattere del protagonista, che nel primo film è stato parecchio addolcito rispetto alla sua controparte cartacea.