After 2 ci sarà e Hardin sarà diverso: la promessa di Anna Todd

After il film avrà un sequel: prime anticipazioni da Anna Todd

After 2 si farà. Dopo il successo riscosso in tutto il mondo, la storia di Hardin e Tessa continua con un secondo film. Al momento la casa di produzione non ha ancora ufficializzato il tutto ma ci ha pensato la scrittrice Anna Todd a chiarire la situazione. L’autrice texana ha postato nelle storie di Instagram uno scatto del secondo romanzo della saga, taggando la produttrice Jennifer Gibgot. Le due hanno già lavorato al primo film della serie e hanno deciso di andare avanti con la collaborazione. Non solo: rispondendo ad una lettrice, la Todd ha promesso che il sequel sarà più fedele al secondo romanzo della saga a differenza del primo film dove ci sono stati parecchi cambiamenti.

Hardin tornerà ad essere Hardin: parola di Anna Todd

Tra le numerose differenze tra libro e film c’è sicuramente il carattere di Hardin Scott. Il protagonista, rispetto alla sua controparte cartacea, è stato parecchio addolcito. Una trasformazione che non è andata giù alle tante lettrici della saga letteraria, da tempo innamorate di questo personaggio ribelle e tormentato. Su Instagram Anna Todd ha promesso che il ruolo di Hero Fiennes-Tiffin sarà più fedele al libro in After 2. “Hardin sarà di nuovo Hardin”, ha assicurato la scrittrice.

Cosa succederà nel secondo film di After di Anna Todd

Jennifer Gibgot ha invece annunciato sui social network che in After 2 non mancheranno delle scene importanti del secondo libro della saga. Più precisamente si tratta delle seguenti scene, che potrebbero essere girate la prossima estate in modo tale che il film sia già pronto per il 2020:

-Tessa ubriaca a Seattle durante il meeting con la Vance

-Hardin che si unisce alla lezione di yoga di Tessa

-Tessa che conosce per la prima volta Trish, la madre di Hardin

-Tessa che schiaffeggia Molly

-Hardin che piange in bagno

-Tessa che legge la lettera di Hardin

I nuovi personaggi del secondo film di After

Nel secondo film di After verranno introdotti nuovi personaggi: Vance, Kim, Trevor (già presenti nel primo libro), Smith, Trish. Al momento non si conoscono ancora i nomi dei nuovi attori del sequel. Nell’attesa il 31 luglio uscirà in Italia il dvd di After, con all’interno tutte le scene tagliate al cinema.