Adua sulla fidanzata di Morra: “Ha dei limiti, Massimiliano ha difeso me”

Dopo lo scontro di ieri sera al Grande Fratello Vip 5, Adua Del Vesco in confessionale si è pronunciata sulla fidanzata di Massimiliano Morra. Le due sono partite con il piede sbagliato, perché Dalila ha usato delle parole poco carine su Adua dopo i primi giorni nella Casa. Alla fidanzata di Morra non è piaciuto il fatto che l’attrice andasse per La Casa a parlare male di lui con gli altri concorrenti. Perché questo è avvenuto ed è innegabile, che sia successo con due concorrenti o più di due. Magari Adua lo ha fatto senza cattive intenzioni, ma solo perché aveva bisogno di persone con cui confidarsi dopo aver riaperto un capitolo passato della sua vita. Più che comprensibile, ma a Dalila non è andato giù probabilmente anche perché questi primi giorni hanno condizionato un po’ l’opinione di altri concorrenti su Morra. Ieri sera Dalila ha spiegato di non aver giudicato Adua come persona, ma di aver espresso un giudizio sul suo comportamento in quella specifica situazione. Ma arriviamo a oggi.

Adua Del Vesco dopo lo scontro con la fidanzata di Massimiliano Morra: “Lui ha difeso me”

Nel daytime di oggi Massimiliano ha detto di aver apprezzato molto l’incontro con la fidanzata Dalila e che è stato molto emozionante. Pure se si è ritrovato tra due fuochi! Adua invece non ha usato parole altrettanto accomodanti: “Se dire che sei una santa infelice non è giudicare me come persone forse ha problemi con l’italiano”. Già qui ha lanciato la sua prima frecciatina. Evidentemente non ha creduto alla versione di Dalila e si aspettava comunque delle scuse, qualsiasi fosse stato il motivo per meritarsi della “santa infelice”. Che fosse la persona o il comportamento. Ma Adua non si è limitata a ironizzare sui possibili problemi di comprensione della lingua italiana. Andando avanti nel suo confessionale infatti ha aggiunto: “Massimiliano anche questa sera mi ha difesa, ha più volte detto alla ragazza basta”.

Gf Vip, Adua sulla fidanzata di Morra: “A volte le persone hanno dei limiti”

Effettivamente Morra ha provato a fermare lo scontro tra attuale fidanzata ed ex fidanzata dicendo che ormai è un argomento chiarito. Adua ha apprezzato questo: “Va bene così, a volte le persone hanno dei limiti”. E qui è arrivata la seconda stoccata! Dalila deciderà di rispondere o preferirà sotterrare l’ascia di guerra? Anche il suo fidanzato pare sia rimasto stupito di questo suo comportamento, comunque. Stamattina infatti nel Cucurio pare abbia detto che il fidanzato di Adua è stato molto gentile nei suoi confronti e che Dalila invece lo è stata un po’ meno.