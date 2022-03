Adriana Volpe tuona su Sonia: cosa ci sarebbe dietro l’addio al GF Vip

Adriana Volpe sta per concludere la sua esperienza da opinionista al Grande Fratello Vip 6 con a fianco Sonia Bruganelli. Tra loro c’è sempre stato un po’ di attrito. Il gossip ne parlava ancora prima dell’inizio di questa edizione del reality. Ed ecco che nello studio di Canale 5 hanno dimostrato di avere la maggior parte delle volte un pensiero completamente diverso. Di recente, la stessa Bruganelli ha anticipato di non avere intenzione di tornare a sedersi su quella poltrona nelle prossime edizioni. Oggi, però, la Volpe dice la sua al riguardo e tenta di smentirla.

In un’intervista con Casa Chi, innanzitutto precisa che ancora “è tutto da vedere”. La conduttrice è convinta che la moglie di Paolo Bonolis stia cercando di mettere le mani avanti. Sembra, dunque, secondo il pensiero di Adriana, che Sonia potrebbe invece aver lasciato la porta aperta a un’eventuale proposta per la prossima edizione. Non si sa ancora quali cambiamenti ci saranno, in quanto ancora è necessario arrivare fino alla fine di quella che sta attualmente andando in onda, la cui finale è prevista per il 14 marzo.

“Sonia mette le mani avanti e ti dice ‘non lo faccio più il prossimo anno’, ma bisognerebbe vedere i sottotitoli: ‘però se mi corteggiate io ritorno su quella poltrona’. Quindi sai è tutto da vedere no? Mette la mani avanti, così in caso dovesse esserci un cambio di poltrone lei può dire ‘io sono andata via, non mi hanno sostituito con qualcun altro”

Intanto, Adriana non rivela se lei continuerà invece a rivestire il ruolo di opinionista al GF Vip: “Non si può dire nulla”. Al suo fianco, vorrebbe ancora la Bruganelli. Il fatto che siano due persone opposte permette di condividere voci diverse. “La adoro nella sua crudeltà e nel suo cinismo”, dichiara la Volpe. Di recente, ha fatto sapere che tra loro il rapporto è anche migliorato. Nel corso di questa intervista, lancia una frecciata a Sonia.

“Per me vince Sonia Bruganelli. L’ha vinto lei questo GF, con il camper più grande, con la vacanza a Dubai”

Se dovesse pensare a un’altra donna al suo fianco, che ha già preso parte come lei al reality show, le verrebbero in mente due nomi. Dall’edizione di quest’anno pescherebbe Soleil Sorge, come Sonia una persona molto diversa da lei. Se guarda agli anni passati, le verrebbero in mente Tommaso Zorzi o Stefania Orlando. Ma punta la sua attenzione su Antonella Elia, con cui di recente è stata pizzicata in vacanza e con cui ha vissuto l’esperienza nella Casa.

Grande Fratello Vip 6: Volpe si sbilancia sulla Casa

Adriana ha sempre dato il suo sostegno a Miriana Trevisan, molto amata dal pubblico. Fa parte della fazione che contrasta quella di Soleil Sorge e Katia Ricciarelli. Secondo l’opinionista, la showgirl ha saputo resistere ai colpi e restare in piedi anche dopo essere stata “esageratamente attaccata”. E proprio per questo il pubblico continua a sostenerla: “Come se vedesse una piccola grande ingiustizia”.

Certo, ricorda il periodo che la vedeva legata a Nicola Pisu, dove ha attirato molta disapprovazione, per il suo tentennamento: “Quello dava sui nervi a tutti quanti”. Per quanto riguarda Manila Nazzaro, crede che abbia stupito diverse volte per i suoi “cambiamenti di rotta”. Ricorda che inizialmente era schierata con Raffella Fico, contro Soleil.

“Poi piano piano sono venute a mancare determinate pedine e si è spostata con Soleil, che era la preferita. Lei ha avuto un momento dove ha avuto tutti i fari puntati”

Dopo di che, Manila ha cambiato nuovamente rotta. “Ha aggiustato il tiro più volte”, dichiara la Volpe. “Però se vai a scavare in fondo, ha sempre aggiustato il tiro in base a quello che le sembrava giusto”, continua l’opinionista. Il caso su Nathaly Caldonazzo sta tenendo banco in questo momento. Ovviamente, Adriana non intende mettere in discussione il lavoro degli autori del reality.

Se il team di Signorini dice di non aver trovato questa famosa “gravissima frase” di cui ha parlato Alessandro Basciano, la Volpe ci crede. Con questo, precisa comunque che Nathaly più volte non ci è andata leggera con alcune dichiarazioni, nei momenti di rabbia. Nel momento in cui la Caldonazzo ha confessa ad Antonio Medugno di essere preoccupata per un’eventuale squalifica e di essersi pentita, Adriana non crede che si riferisse al momento di cui parla Basciano.

“La verità sta al centro”, afferma Adriana, che torna ad attaccare la soap di Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Ormai per lei è tutto palese, come del resto anche per il pubblico. In particolare, accusa la modella venezuelana di essere dentro a questo sistema, sebbene all’inizio interpretasse il ruolo di “moglie arrabbiata e poi tradita”.

“Ci siamo cascati tutti come pere, le ho dato anche l’immunità, mannaia a me”, dichiara la Volpe. Tutti e tre sono riusciti a superare ogni sua aspettativa e crede che abbiano messo su un Beautiful 2.o. Non solo, anticipa: “Questa cosa potrebbe durare due anni”. Anche dopo la fine di questa edizione, i tre potrebbero accendere le luci del gossip fuori dalla Casa di Cinecittà.