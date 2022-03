GF Vip, la notte difficile di Sophie e la verità mai detta sulle frasi di Nathaly

Il Grande Fratello Vip 6 si avvicina ad ampie falcate verso la finale del 14 marzo. In vista del traguardo tutti più buoni? Assolutamente no. Durante la 45esima puntata in prima serata è stato sparso di nuovo parecchio veleno. I toni si sono alzati, con tanto di scambio di accuse pesanti, tra Natahly Caldonazzo e Alessandro Basciano (anche le principesse Selassié hanno attaccato l’ex di Massimo Troisi). A convincere meno di tutti però, ancora una volta, è stato Alfonso Signorini perché, in fin dei conti, non ha mantenuto la promessa di fare totale chiarezza su quanto la showgirl romana ha detto a Jessica nei giorni scorsi.

Prima di capire perché il conduttore ha lasciato una zona grigia sul caso (nonostante abbia tentato di dire che ogni cosa è stata attenzionata dai suoi autori), è bene fare un rapido riassunto del perché la Caldonazzo si è ritrovata nella bufera. La scorsa settimana la showgirl ha pronunciato senza dubbio frasi dimenticabili. Il punto è che non sono mai state mandate in onda. Quindi? Come si sa che le ha proferite? Semplice: oltre alle testimonianze di alcuni concorrenti, ci sono alcune dichiarazioni della stessa Nathaly, che dopo le sue uscite verbali oltre il limite, ha in diverse occasioni sussurrato di averla fatta grossa e di credere che l’avrebbero squalificata (le registrazioni del fatto che la showgirl temesse la squalifica ci sono, quindi sulla questione non ci piove).

Insomma, la Caldonazzo ha tremato non poco. Come per magia, però, in puntata ha mostrato sicurezza, dando del bugiardo a Basciano (colui che avrebbe udito le frasi incriminate). Come si è potuto arrivare a ciò? Prima Nathaly dice di averla fatta grossa mettendo in conto la sua stessa squalifica e poi dice a Basciano che è bugiardo? E Signorini siamo sicuri che abbia detto tutto tutto? Si inizi a rispondere alle prime due domande.

I concorrenti sono in costante contatto con gli autori del GF Vip: il forte sospetto è che Nathaly abbia potuto acquisire una posizione sicura (e pensare che fino a pochi giorni prima credeva di essere squalificata) solo dopo che gli autori le hanno assicurato che le frasi incriminate non erano finite nelle registrazioni. E qui si arriva a Signorini.

Il conduttore, durante la diretta del 28 febbraio, ha detto in diversi frangenti che i suoi autori hanno sbobinato tutte le registrazioni e che le frasi della Caldonazzo non sono state felici, ma nemmeno così tremende come qualcuno avrebbe voluto far passare. A un certo punto ha pure fatto lo scocciato, dicendo a Basciano di smetterla di lamentarsi. Domanda: gli autori cosa hanno sbobinato? Di che cosa sono andati in cerca? Il dubbio è che il team di Signorini si sia premurato di avere la certezza di capire cosa sia stato trasmesso e cosa no in tv. Ovviamente le frasi di Nathaly integrali non sono mai andate in onda, semplicemente perché la regia le ha censurate.

Signorini avrebbe però dovuto essere più chiaro su questo punto: è banale dire che non siano mai andate in onda. La domanda vera è un’altra. Cosa ha detto la Caldonazzo, al di là di ciò che è stato trasmesso? Su questo punto c’è un buco nero. Ma è il ragionamento che non torna. Pare che la preoccupazione del direttore di Chi sia stata quella non di capire davvero cosa abbia detto Nathaly, bensì di avere la certezza che quello che ha detto non è andato in onda. Una cosa assai differente.

Altro fatto che ha attirato parecchi sospetti: il conduttore ha ammesso che alcune parole della showgirl sono state infelici: perché, a differenza di quello che capita sempre in questi frangenti al GF Vip, non sono stati fatti sentire gli audio e non sono stati mostrati i video? Signorini si è ben guardato dal farlo. Strano, perché solitamente tali vicende vengono risolte in un altro modo. Mostrando appunto il materiale che c’è.

GF Vip, notte di tormenti per Sophie Codegoni

Fatto sta che alla fine, pur senza squalifica, Nathaly è stata eliminata al televoto, seguita da Basciano che ha lasciato sola la sua dolce metà, Sophie Codegoni. L’ex tronista ha trascorso una notte di tormento. Per la prima volta dopo settimane, si è trovata a dormire senza di lui. A pervaderla, tristezza e nostalgia, abituata ormai a vivere con il compagno tantissimi piccoli momenti della quotidianità.

Prima di addormentarsi, si è messa nella metà del letto del fidanzato ed ha spruzzato il suo profumo sul cuscino, per cercare in qualche modo di averlo ancora vicino. Quindi ha osservato le loro foto e letto le lettera che lui le ha lasciato, commuovendosi e lasciandosi andare al pianto.