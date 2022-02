Sonia Bruganelli compie 48 anni: il regalo di compleanno di Adriana Volpe

Tanti auguri Sonia Bruganelli! La moglie di Paolo Bonolis ha compiuto 48 anni. Per l’occasione ha festeggiato con tutta la famiglia ed alcuni amici al ristorante Johnny Micalusi di Roma, uno dei locali più amati dai Vip e non solo. A Verissimo, poi, l’opinionista del Grande Fratello Vip ha ricevuto un regalo dalla collega Adriana Volpe.

Un gesto che ha colto di sorpresa Sonia Bruganelli, che non si aspettava di ricevere un dono proprio dall’ex conduttrice Rai, con la quale ci sono stati diversi scontri in passato. La Volpe ha omaggiato l’amica-nemica con una crema per il viso.

Sonia ha ringraziato e ha rivelato a Silvia Toffanin che il rapporto con Adriana è migliorato nell’ultimo periodo. “Alla fine io le voglio bene”, ha detto la produttrice. La Volpe ha invece ammesso:

“Il nostro rapporto si è evoluto nel tempo, è wrestling in studio, penso si veda, ma poi siamo riuscite a creare un feeling, ci diamo una mano, ci consigliamo”

Secondo Adriana Volpe Sonia Bruganelli interpreta il personaggio di una donna un po’ ruvida, ma basta pochissimo per farla emozionare. Per la Volpe Sonia non è come vuole apparire e ha un lato sensibile che prova a nascondere dietro l’aggressività e la determinazione.

Adriana Volpe ha poi rimarcato che la moglie di Paolo Bonolis è un’ottima madre – dal conduttore Mediaset ha avuto i tre figli Silvia, Davide e Adele – e molte volte l’ha vista con gli occhi lucidi dietro le quinte del Grande Fratello Vip.

Chiara la replica di Sonia Bruganelli:

“Adriana vive di emozioni, lei vorrebbe vedere sempre tutto rosa e a cuori, è un suo pregio, ma io non sono così”

Nonostante abbiano superato i contrasti del passato la Bruganelli ha preferito non invitare la Volpe alla sua festa di compleanno. Il motivo? All’evento era presente anche Giancarlo Magalli, acerrimo nemico di Adriana ma grande amico della famiglia Bonolis.

Da non dimenticare che la faida tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli è finita in Tribunale: di recente la prima ha vinto una delle cause che la vede protagonista con l’ex collega. Magalli è stato infatti condannato per il reato di diffamazione aggravata e costretto a pagare una multa salata.

Magalli dovrà sborsare ben 25mila euro e in più dovrà risarcire la Volpe di tutte le spese legali sostenute negli ultimi anni. Ma la guerra non è di certo finita qui: a metà aprile è fissata la prossima udienza per le dichiarazioni di Giancarlo a I Fatti Vostri, risalenti al 2017.

Saranno ascoltati come testimoni il regista televisivo Michele Guardì e il cantante e conduttore tv Marcello Cirillo, presenti entrambi alla trasmissione in onda su Rai Due. Nella precedente udienza la Volpe ha spiegato al giudice che non ha mai richiesto né avuto favoritismi sessuali durante la sua carriera.

Adriana ha inoltre aggiunto che ha deciso di prendere questa iniziativa giudiziaria non solo a tutela della sua reputazione, ma di tutte le donne che lavorano nel mondo della tv e dello spettacolo e che, quando fanno carriera, vengono spesso accusate di essersi prestate ad andare a letto con qualcuno.