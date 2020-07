Adriana Volpe, l’intervista a Denver non basta: ascolti flop per Ogni Mattina

Ogni mattina, il nuovo infotaiment di Adriana Volpe in onda dal lunedì al venerdì su Tv 8, non decolla. Neppure la tanto attesa intervista ad Andrea Denver, l’ex gieffino con il quale la presentatrice di Trento ha avuto una certa complicità al Grande Fratello Vip, è servita a sollevare gli ascolti del programma. Ascolti che non raggiungono quotidianamente neppure l’1% di share. La puntata di lunedì 6 luglio 2020, quella in cui la Volpe ha ospitato il modello veronese, ha registrato addirittura un calo appassionando solo 79 mila persone e lo 0.9% di share. Numeri alquanto deludenti se consideriamo che la presunta storia tra Adriana e Andrea è stato uno degli argomenti di gossip più chiacchierati dell’ultimo periodo. Sicuramente il format ha bisogno di rodaggio: è pur sempre una trasmissione del tutto nuova e quattro ore di diretta, intervallati dal tg, risultano eccessive. Secondo quanto scrive Francesco Fredella su Libero, la rete starebbe valutando un piano B dopo i risultati deludenti. Nonostante un nome di richiamo – quello della Volpe, vincitrice morale del GF Vip 4 – Ogni Mattina non riesce proprio a spiccare il volo. Ci saranno a breve dei cambiamenti importanti?

Adriana Volpe intervista Andrea Denver tra battutine e doppi sensi

A Ogni Mattina Andrea Denver ha ripercorso i suoi esordi nel mondo della moda, le discusse amicizie con Madonna e Paris Hilton, senza dimenticare l’attuale fidanzata, la modella Anna Wolf. A causa del Grande Fratello prima e del Coronavirus poi i due non riescono a vedersi da ben sei mesi (lei abita negli Stati Uniti) e il rapporto oggi è in crisi, come confidato in tv dal 29enne. “Questa distanza ci sta mettendo a dura prova ma stiamo resistendo”, ha confessato Denver a proposito di questa relazione che va avanti da due anni e che è decisamente importante. “Non ci vediamo da sei mesi”, ha ammesso il modello. “Spero non ci siano problemi per quello che hanno scritto su di noi”, ha poi chiesto Adriana Volpe. “No, assolutamente no. Anna sa che tu sei stata preziosa per me nella Casa del Grande Fratello Vip”, ha replicato l’indossatore. Ma nel corso dell’intervista non sono mancate battutine su questo presunto flirt, che tanto ha fatto chiacchierare nei mesi scorsi. “Madonna non è il mio tipo esteticamente. Lei no, qualcun altro sì. Scherzo, scherzo, sai che mi piace scherzare”, ha dichiarato Andrea. Subito dopo è entrato Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, che con una frecciatina ha complicato di più la situazione.

Adriana Volpe e Andrea Denver insieme a Ogni Mattina su Tv 8

“Non guardarlo troppo che rimani immediatamente incinta eh”, ha detto Roberto Alessi ad Adriana Volpe. “Sarebbe un onore”, ha risposto Andrea Denver, che poi però si è subito corretto: “Sto scherzando”. Dopo che il modello è andato via la Volpe ci ha tenuto a salutare il marito Roberto Parli e a ricordare il loro anniversario di matrimonio, celebrato nel 2008. Un modo anche per mettere a tacere le malelingue dell’ultimo periodo: il suo legame matrimoniale è ben solido, lontano da crisi e rotture.