Achille Lauro, vacanze con la nuova fidanzata: baci e coccole al mare

Achille Lauro non ha mai dichiarato apertamente di essere gay, eterosessuale o “fluido”, spiegando che questo lo lascia al caso. Anche se, negli ultimi giorni, è stato beccato con una misteriosa ragazza, che è stata subito etichettata come la sua fidanzata. Chi è? Il settimanale Chi l’ha immortalata: media altezza, mora, bel sorriso (che esplode quando Achille la bacia) e tatuaggi che le ricoprono parte del corpo, soprattutto le braccia. Il cantante pare proprio aver trovato la persona giusta, capace di capirlo nella sua follia (creativa), con la quale trascorrere in totale spensieratezza quest’estate così attesa, dopo il periodo – duro per tutti – della quarantena. Durante il lockdown, Achille Lauro ha scritto fiumi di parole, che poi si sono tradotte in nuove canzoni: come la bellissima 16 marzo; in questo pezzo c’è traccia (magari anche qualcuna minuscola) di quella che sembra essere la sua dolce metà? Achille è piuttosto riservato, non cerca il gossip a tutti i costi e sicuramente non spenderà nemmeno mezza-parola sulle foto pubblicate da Chi. Resterà il mistero dell’estate? Anche se quei baci…

Gossip Achille Lauro, fidanzata attuale: baci al mare con una ragazza tatuata

Qualche tempo fa (che ormai sembra un’eternità), Achille Lauro aveva raccontato di esser stato bloccato per via del Coronavirus. Ha approfittato di quest’occasione per creare, anche a distanza, coi componenti della sua band. Quest’oggi Chi fa sapere che il performer, dopo la quarantena, ha deciso di festeggiare il proprio compleanno al mare, precisamente a Sabaudia, invitando solo pochi amici stretti e lei.. la sua fidanzata? Nelle foto sono molto complici, si baciano e si abbracciano, lasciandosi andare a dei gesti che è difficile interpretare in altri modi. Non si sa, al momento, se i due si siano conosciuti prima della quarantena – e magari lei ha fatto il tifo per Lauro già a Sanremo – o se invece la loro conoscenza è cosa fresca.

Vita privata Achille Lauro: gli ultimi gossip sul cantante e su quest’estate

Un’estate 2020 dove alcune coppie fanno tanto parlare: da una parte c’è Achille Lauro con la sua attuale fidanzata (anche se bisogna avere la conferma), dall’altra invece Raffaella Fico col ricchissimo imprenditore. Ma il settimanale Chi ha lanciato altre chicche di gossip: ha parlato dell’incontro fra l’insegnante di Amici Alessandra Celentano col suo ex marito. Cosa scopriremo ancora? Più si avvicina il mese di agosto e il più gossip diventa rovente! Ne vedremo e sentiremo delle belle.