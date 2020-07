Alessandra Celentano, incontro con l’ex marito: una nuova speranza

Alessandra Celentano è fidanzata? Al momento l’insegnante di Amici pare non avere nessun uomo importante nel proprio cuore, anche se l’incontro con l’ex marito Angelo sta facendo tanto chiacchierare. Nella rubrica Chicche di Gossip del settimanale Chi, si parla proprio della vita privata della Celentano, che cerca di mantenere sempre la maggior segretezza possibile; eppure non è ogni volta semplice farlo… Si è rivista con quello che è stato una delle persone più importanti della sua vita (a Verissimo aveva confessato che quel matrimonio non lo cancellerà mai) e col quale pare esserci ancora qualcosa. Un’amicizia? Pare un azzardo parlare di ritorno di fiamma, anche se i fan della Maestra – scritto rigorosamente con la lettera maiuscola – sperano che possa esserci di nuovo del tenero fra di loro. Fanno sempre un gran chiacchiere le notizie sulle sfere sentimentali dei vari professori di Amici di Maria De Filippi perché sono sempre molto riservati (a eccezion fatta di quello che è successo a Stash durante ad Amici Speciali!).

Vita privata Alessandra Celentano: gossip sull’ex marito, quell’incontro che fa chiacchierare…

Abbiamo scoperto finalmente chi è la fidanzata di Timor Steffens e oggi, grazie a Chi, si sa qualcosa di più sull’ex marito di Alessandra Celentano. Lui è un maestro di karate e un analista, che ha vissuto un’intensa storia d’amore con la professoressa di Amici: si sono sposati nel 2007, ma il matrimonio è naufragato dopo sei anni circa. La scelta di lasciarsi è dipesa soprattutto dall’uomo, ma i motivi della rottura non sono mai stati spiegati; rottura che, comunque, non ha diviso per sempre i due. Che ci fanno ancora insieme? Difficile avere una risposta. Quest’incontro non ha fatto altro che far nascere la speranza nei suoi fan, che vogliono vederla felice accanto a quell’uomo che, in passato, le ha “ammorbidito il cuore” (come ha scritto la rivista Chi).

Amici news e gossip: svolta nella vita di Alessandra Celentano?

Il dubbio rimanere: cosa ci facevano Alessandra Celentano e Angelo insieme? Probabilmente hanno deciso di incontrarsi, dopo la quarantena, in totale amicizia. Pare che, fra i due, sia rimasto un grande affetto reciproco. La Celentano sarà presente nella prossima edizione di Amici e Maria De Filippi sicuramente la punzecchierà (le chiede sempre dei gossip sulla vita privata); potrebbe invece non esserci Natalia Titova, e questa volta nemmeno dietro le quinte.