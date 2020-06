Timor Steffens è fidanzato, la conferma a sorpresa: chi è la sua dolce metà

Cari fan e care fan di Timor Steffens, condividiamo con voi questo tragico momento: sì, il maestro di Amici di Maria De Filippi è felicemente fidanzato. Con una ragazza davvero bella. E anche molto solare. Almeno in apparenza. Si rincorrevano da tanto diverse voci di corridoio sulla vita privata di Timor e alla fine è stato lui stesso a confermare di essere impegnato rispondendo alla domanda diretta di una fan: che lo abbia voluto fare per condividere la sua felicità con i suoi follower? Oppure per mettere a tacere il gossip nei suoi confronti? Tante le domande, anche se a dirla tutta ci interessano poco, visto che è soprattutto la risposta ad averci colto di sorpresa: Timor non è single. Non più. E non sappiamo neanche da quando. Lei è un’attrice e modella olandese di ventisei anni, alta un metro e ottanta circa e alle prese con il suo primo libro. Come lo sappiamo? Niente di trascendentale.

Timor Steffens e Zoey Ivory fidanzati: il maestro di Amici di Maria De Filippi conferma su Instagram

Sapete tutti che il maestro di Amici, ormai al suo secondo anno in trasmissione e sempre più amato dai suoi ex ballerini (solo di recente ha svelato i suoi preferiti), risponde spesso alle domande dei fan; ebbene ne abbiamo notata una negli ultimi minuti che ci ha permesso di scoprire proprio con chi è fidanzato. Gli si chiedeva per la precisione quanto amasse la sua fidanzata, e già il fatto che Steffens l’avesse condivisa ci aveva insospettito; i sospetti si sono poi trasformati in sorpresa perché i tanti rumor su Zoey Ivory sono stati confermati proprio da lui: Timor ha risposto con un omino che allunga le braccia sia a destra sia a sinistra, per indicare appunto l’amore infinito che prova per la sua dolce metà, e ha taggato la diretta interessata. Non era mai stato così esplicito neanche su Madonna.

Chi è Zoey Ivory, la fidanzata di Timor Steffens: da Miss Nederland a Miss Universe 2016

Zoey è un personaggio pubblico: è stata Miss Nederland 2016 e ha partecipato anche a Miss Universe dello stesso anno. Sul suo profilo la vediamo spesso con outfit diversi, con il cagnolino o in viaggio: scatti davvero belli per i suoi quasi 80mila follower. Dubitiamo che Timor l’abbia taggata per altri motivi, e crediamo a questo punto che abbia voluto dire pubblicamente che ne è innamorato. Comprendiamo i tanti che speravano di fidanzarsi in qualche realtà parallela con l’insegnante di Amici ma al momento è occupato. Non ci resta che fare gli auguri a questi due bei piccioncini!