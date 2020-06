Amici Timor, confessioni dopo talent: Amoroso, Stash e rivelazione ballerini

Timor Steffens, le confessioni dopo Amici 19 e Amici Speciali: tante domande al maestro di Ballo

Timor Steffens è da un po’ di anni insegnante ad Amici di Maria De Filippi e ne avrà notati di ballerini e cantanti talentuosi, soprattutto i primi, visto che in quanto danzatore ha un occhio decisamente più attento per la sua disciplina. Dopo la fine del talent show di Canale 5, che quest’anno è andato in onda anche nella versione Speciali per supportare la Protezione Civile nella lotta al Covid-19, Timor ha voluto condividere su Instagram delle opinioni su alcuni dei concorrenti delle vecchie edizioni senza snobbare le domande che i fan gli stavano facendo su Instagram. Chi sono stati i suoi ballerini preferiti? Con chi ha costruito un rapporto più bello? Cosa pensa di alcuni dei concorrenti che hanno avuto successo dopo Amici di Maria De Filippi? Le domande sono state tante, e lui non si è tirato indietro.

Amici, Timor parla del suo ballerino preferito e cita Vincenzo Di Primo: chi è il top secondo l’insegnante

Tra quelle che gli hanno rivolto non potevano mancare alcune sui danzatori: Steffens ha premesso che dare delle risposte è difficile, visto che con ognuno ha costruito un rapporto particolare e c’è stato un percorso diverso, ma ha voluto fare dei nomi sottolineando che i ballerini con cui si è trovato meglio e che preferisce più di tutti gli altri sono Miguel Chavez, Talisa Ravagnani, Federico Pietrucci, Ayoub Araka e Valentina Vernia. Non sono mancate parole importanti neanche su Rafael Quenedit e Vincenzo Di Primo: a chi gli ha chiesto un parere ha risposto che Rafael è eccezionale ma che per lui Vincenzo è il danzatore più versatile che abbia mai visto a scuola; per Di Primo l’insegnante di Amici ha usato la parola top, e non parliamo di un complimento da niente, vista la carriera di Timor e i suoi rapporti con star internazionali.

Timor e i cantanti di Amici: chi preferisce, il rapporto con Stash e le parole su Alessandra Amoroso

Per quanto riguarda i cantanti, anche in questo caso Timor non si è risparmiato: il maestro di Amici ha confessato di aver apprezzato e di apprezzare tuttora Jefeo, Tish, Giordana Angi, Gaia Gozzi, Giulia Molino e Alberto Urso. Ha poi parlato anche di un’eventuale collaborazione con Alessandra Amoroso: incredibile voce, grande personalità… “She’s absolutely amazing!”, queste le parole con cui ha confermato che non rinuncerebbe mai a un progetto con lei. E che dire di Stash Fiordispino, recentemente al centro del gossip perché sta per diventare papà? Ormai per lui è come un fratello. Dolce l’insegnante di Amici, vero?