Raffaella Fico e Giulio Fratini: baci e passione col nuovo fidanzato

Chi è il nuovo fidanzato di Raffaella Fico? L’imprenditore Giulio Fratini, col quale la showgirl ha iniziato una seria frequentazione. A un anno della sua storia giunta al capolinea (e da lì non si è più mossa nemmeno di un millimetro) col procuratore calcistico Alessandro Moggi, la Fico ha sentito nuovamente le farfalle nello stomaco. L’amore era nell’aria, lo aveva fatto ben intendere con i suoi ultimi messaggi scritti su Instagram, ma mai nessuno, fino ad ora, era riuscito a immortalare Giulio Fratini e Raffaella Fico insieme, in un momento di grande passione, durante il quale si sono lasciati andare a un lungo bacio appassionato. Seguito da tanti altri! Di gossip succosi, su di lei, non emergevano da tanto, ma quest’estate farà sicuramente molto parlare per via del suo fidanzamento col ricco imprenditore, che non è certamente l’ultimo degli sconosciuti. Lui è stato citato persino da Forbes e di seguito vi spigheremo come mai. Dopo due storie decisamente importanti (quella con Mario Balotelli e quella con Alessandro Moggi), è arrivata già una terza?

Bacio Raffaella Fico e Giulio Fratini: passione travolgente a Positano, vacanze da sogno

Il settimanale Chi ha immortalato il primo bacio di Raffaella Fico e Giulio Fratini (primo per chi non li ha mai visti insieme dal vivo). Anche lui, un bellissimo ragazzo; anche lui, un personaggio a dir poco famoso: la rivista Forbes l’ha inserito nella lista dei cento talenti Under 30 di quest’anno. Mica male! Conosciamolo meglio. È un imprenditore di Firenze, nato in una famiglia molto agiata: suo padre Sandro possiede la Wtb Hotels (una catena di alberghi per ricconi) e una sterminata collezione di orologi dal valore inestimabile (nessuno al mondo si avvicina al numero di quest’oggetti che lui è riuscito a ottenere); suo nonno, invece, ha creato il marchio di jeans Rifle. A Positano, dov’è in vacanza con Raffaella Fico, abbiamo potuto vedere da più vicino – grazie a Chi – com’è davvero questo ragazzo.

Nuovo fidanzato Raffaella Fico: un nuovo inizio

Raffaella e Giulio sono stati beccati su un balconcino da un paparazzo: le foto sono la conferma che la showgirl – pronta a ritornare in Tv – ha trovato davvero un nuovo amore. Una vacanza romantica, quella dei due piccioncini: non ci sarebbe con loro la piccola Pia (figlia nata dalla relazione con Mario Balotelli). Cos’altro scopriremo su questa nuova coppia? Che altro gossip salterà fuori? Certamente ce ne saranno a vagonate in questa calda estate a tinte rosa!