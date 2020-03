Achille Lauro bloccato: “Rinchiuso da 20 giorni”, poi la grande notizia

Achille Lauro non torna a casa da quasi un mese: cos’è successo al cantante di Me ne frego?

Achille Lauro non può tornare a casa. Oggi ha confessato, attraverso una Instagram story, che si trova in un alloggio di Roma da quasi un mese. La sua unica grande amica, la musica, che lo sta accompagnando in questi giorni delicati per tutti. Sta spendendo tutto il proprio tempo per comporre nuove canzoni: il suo prossimo singolo – intitolato 16 marzo – uscirà il 3 aprile ed è stato composto dal cantante di Me ne frego e dai suoi musicisti a distanza. Ha pubblicato un’anteprima tra le sue storie di Instagram, lasciando senza fiato i suoi fan. Una canzone malinconica, piena di spunti di riflessione.

Il messaggio di Achille Lauro su Instagram: ha combattuto così la lontananza

Sul suo profilo Instagram, Achille Lauro ha spiegato che non è mai tornato a casa (a causa delle misure per il contenimento del Coronavirus): “Due ore prima della chiusura definitiva delle attività commerciali e dei comuni, eravamo a Roma per una session in studio. Siamo rinchiusi da 20 giorni in un Airbnb. Abbiamo dovuto ricomprare tutto ciò che serviva per produrre la musica: scheda audio, microfono, cuffie e casse monitor”.

La sorpresa di Achille Lauro ai fan: 16 marzo è pronta!

Non si è perso d’animo e, grazie al suo team, è riuscito a realizzare la canzone 16 marzo, che potrebbe diventare in breve tempo un successone: “Abbiamo un batterista nelle Marche, un chitarrista alle Maldive e un pianista a Roma che risuonano le parti che li inviamo o le note vocali che canticchiamo. Siamo rimasti in due”. Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo, Lauro non ha ricevuto solo scroscianti applausi, ma anche una maree di critiche, che hanno costretto persino suo padre a intervenire.