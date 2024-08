Achille Costacurta su TikTok tra “reati” e video con i genitori. Bufera

E’ ancora polemica per Achille Costacurta. Il giovane, unico figlio di Martina Colombari e “Billy” Costacurta, dopo essere stato coinvolto in una serie di vicende penali sembrava essere sparito nel nulla. Solo qualche giorno fa la madre aveva commentato velatamente la situazione, ora Achille è tornato sui social e sembra averlo fatto per far parlare ancora di sé.

Da tempo i giornali dedicano le loro pagine di gossip ad Achille Costacurta. Il giovane infatti è ormai conosciuto dal pubblico come un vero e proprio teppista, dati i suoi numerosi coinvolgimenti in reati più o meno gravi.

L’ultimo, in ordine cronologico, quello che lo vedeva in possesso di stupefacenti. Un fatto scoperto attraverso le stesse storie Instagram del ragazzo, che ha portato poi ad un’escalation culminata con gli insulti alla sua stessa madre.

Da lì, la sparizione dai social. Poi i rumors sulla sua vita fuori controllo e addirittura un retroscena che ipotizzava un vero e proprio allontanamento dalla famiglia. Negli ultimi giorni però, qualcosa è cambiato.

Su TikTok infatti, sono apparsi alcuni video, caricati proprio dall’account di Achille Costacurta. Questi contenuti però, non hanno fatto altro che alimentare ulteriormente le polemiche sul ragazzo e, soprattutto accrescere la solidarietà nei confronti dei suoi genitori.

Il TikTok sui reati

In particolare, sono stati tre i video che hanno fatto parlare sui social. Nel primo, il giovane, utilizzando il brano COPACABANA del rapper Simba La Rue, fa riferimento proprio alla vita spericolata che lo contraddistingue.

“In centro a Milano con il mio avvocato parliamo dei miei reati” scrive Achille, mentre mostra le sue ricchezze. Gli utenti si scatenano nei commenti. Qualcuno risponde “i tuoi reati sono i ceffoni mancati“, qualcun altro invece, pensa alla madre Martina Colombari:

Quando vedo sto ragazzo mi viene voglia di dare un grosso abbraccio alla sua mamma

Effettivamente la scelta del brano e del testo utilizzato nel video, appaiono quasi come una provocazione che, giustamente, fa infuriare i più.

I video con i genitori

Poi, ieri, Achille ha condiviso altri due TikTok, stavolta in compagnia dei suoi genitori. Ironicamente, si riferisce a loro come “sugar daddy” e “sugar mummy“, termini utilizzati solitamente per descrivere coloro che mantengono economicamente una persona in cambio di favori, per lo più sessuali.

Nonostante i contenuti caricati sul social dimostrino che, diversamente da quanto si pensava, il giovane frequenta ancora i suoi genitori, anche questi video hanno fatto parlare il popolo del web.

Gli utenti pensano infatti che, in ogni caso, la situazione in famiglia sia ancora molto complicata, e in molti mostrano vicinanza a Martina Colombari e il marito.

Sotto il TikTok con “Billy” Costacurta c’è chi commenta “Ogni famiglia ha la sua croce, che sia ricca o meno”. Qualcun altro mostra riconoscenza proprio nei confronti del comportamento del padre, con tanto di like di Achille:

Secondo voi il papà deve abbandonare il figlio solo perché ha fatto degli sbagli? Ma fatemi il piacere, onore a te Signor Costacurta

Nel video con la Colombari invece, quest’ultima appare complice di suo figlio. Nonostante questo però, in molti la vedono malinconica. C’è chi chiede ad Achille di “trattarla bene” e chi, invece, la vede diversa, spenta:

Martina ha gli occhi tristi, nessuna mamma dovrebbe avere queste preoccupazioni

In ogni caso, speriamo che questo sia l’inizio di un percorso di miglioramento da parte del giovane e che la serenità possa tornare presto all’interno di questa famiglia.