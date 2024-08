Martina Colombari: i sorrisi nascondono il dramma. Achille sparito

Martina Colombari sembra essere tornata più attiva sui social. Gli ultimi post di Instagram mostrano la sua vacanza in montagna. Con lei c’è sempre il marito, l’ex calciatore “Billy” Costacurta. I due ci raccontano di lunghe passeggiate immersi nella natura. Postano foto di scenari mozzafiato e immancabili pranzetti a km zero. Normalmente questi post avrebbero suscitato solamente una sana invidia. Soprattutto da chi è costretto a lavorare in qualche afoso ufficio di città. Oggi però, dopo quanto accaduto al figlio Achille Costacurta, queste foto lasciano l’amaro in bocca. I commenti degli utenti sono tutti orientati a darle forza e a rincarare la carica di positività che lei vuole mostrarci. Anche perché sono stati parzialmente bloccati per evitare parole e giudizi sgradevoli.

C’è però qualcosa che non torna. Queste immagini e le frasi in calce riportate da Martina Colombari sembra quasi vogliano allontanare l’argomento Achille e mantenere una patina di finta realtà. Mi spiego meglio. La vita che tutti noi mostriamo sui social è senza dubbio un racconto che noi scegliamo di pubblicare. Siamo quindi noi gli artefici del nostro film quando si parla di social. Per i vip questo aspetto è ancora più marcato. Loro vogliono mostrarci una vita super appagante e generatrice di bellezza, stile e anche un po’ di gelosia. Sono davvero in pochissimi a mostrarsi senza “filtri”. Oserei dire quasi nessuno. Questo elenco di immagini ritoccate li proteggono dalla vita vera che spesso è invece faticosa e piena di momenti bassi.

Martina Colombari: il tentativo di mostrarsi felice e appagata non convince

Martina Colombari ed il marito Costacurta stanno vivendo un momento complicatissimo della loro vita. Sappiamo perfettamente che quello che vogliono mostrare non può essere la realtà. Nel loro caso, inoltre, l’esposizione mediatica è a livello nazionale. Ogni mossa è posta sotto la lente di ingrandimento. Sono tutti pronti a colpire non appena li vedranno cedere. Hanno, quindi, deciso di adottare una strategia di difesa. Mentre Costacurta si nasconde dietro ad un silenzio costante, Martina Colombari si espone mediaticamente. In che modo però? Non in maniera sincera ma optando per delle foto di panorami che sembrano voler ignorare quello che le sta accadendo.

Ogni riferimento al figlio è stato rimosso da qualsiasi piattaforma. Quasi come se non esistesse. Nel racconto della Colombari sembra non ci sia spazio per la tristezza. Lei e “Billy” trascorrono serenamente le vacanze. Non sappiamo cosa stia accadendo ad Achille (vedi anche Martina Colombari: rapporti col figlio oggi e “ferri corti” (retroscena)) e se siano veri le voci che lo vedono ai ferri cortissimi con la famiglia. Sappiamo che mamma Martina ha ricominciato a vivere. Quantomeno nei social.