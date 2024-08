Martina Colombari: rapporti col figlio oggi e “ferri corti” (retroscena)

Martina Colombari è tornata a farsi viva con un post pubblicato su Instagram riferito al periodo difficile che sta vivendo a livello familiare per via dei problemi con il figlio 19enne Achille Costacurta che nei giorni scorsi ha messo sui suoi profili social, poi chiusi, scatti di sostanze che sembrano droga, oltre a foto di mazzette di soldi con tanto di tag alla madre e sfottò al limite dell’insulto a lei indirizzati. Non è la prima volta che il giovane fa parlare di sé per le sue bravate, ma stavolta è andato oltre ogni limite.

La Colombari in passato ha descritto il suo rapporto con Achille, parlando di un legame complicato e complesso. Da quando è scoppiato nei giorni scorsi lo scandalo relativo agli scatti sopra citati, invece, ha preferito non rivelare i dettagli di ciò che è accaduto. Nell’ultimo, post, però, ha lasciato intendere come sta affrontando la situazione delicata. “Non si può sempre avere una buona giornata. Si può però affrontare sempre un brutto giorno con un buon atteggiamento”, ha scritto la showgirl, postando un paio di sue foto in cui la si vede in tenuta sportiva, immersa nella natura, davanti a una cascata di un torrente. Dunque la Colombari non ha ceduto allo sconforto e ha la volontà di non lasciarsi abbattere.

Pronta la reazione di molte sue fan che le hanno espresso sostegno scrivendole che è una donna forte e che riuscirà a trovare le soluzioni giuste per riportare la tranquillità nella sua famiglia. Sulla questione è tornato a parlare anche l’esperto di gossip Alessandro Rosica che, tramite una serie di storie Instagram divulgate nel corso della mattinata di martedì 6 agosto, ha sostenuto che Achille è ormai ai ferri corti con la madre e il padre, Alessandro ‘Billy’ Costacurta.

La vicenda è molto delicata. Nel frattempo il padre del 19enne, ex calciatore del Milan e oggi opinionista di Sky, preferisce mantenere il massimo silenzio. ‘Billy’ infatti, da quando è esploso il caso relativo alle gesta dimenticabili del figlio, non ha rilasciato alcuna dichiarazione e non ha postato alcunché sui suoi profili social. Evidentemente, e giustamente, preferisce gestire la questione con assoluto riserbo.