50 sfumature, ci sarà il 4 film? Parlano gli attori Dakota e Jamie

Si farà il quarto film su Christian Grey dopo 50 sfumature di rosso?

Inutile negarlo: la storia di Ana e Christian Grey ha segnato un’epoca. La storia di 50 sfumature di grigio, nata dalla penna di E.L. James, ha diviso gli animi e fatto discutere parecchio. I tre film con protagonisti Dakota Johnson e Jamie Dornan hanno sbancato il botteghino e da tempo più di qualche fan chiede a gran voce un sequel. Magari un quarto film raccontato dal punto di vista del protagonista maschile – come già accaduto in libreria con il volume Grey – o semplicemente il prosieguo delle vicende della famiglia di Christian e Ana. Di recente Dakota Johnson, che è diventata popolare proprio grazie a tale trilogia, ha espresso il suo parere in merito.

Cosa ha detto Dakota Johnson sul quarto film di 50 sfumature di grigio

Dopo l’ultimo film sulla saga di 50 sfumature di grigio – ovvero 50 sfumature di rosso uscito in tutto il mondo nel 2018 – Dakota Johnson ha detto addio al personaggio di Ana Steele. La figlia di Melanie Griffith non è più interessata – almeno per il momento – a riprendere un ruolo simile. E neppure un grosso compenso potrebbe far cambiare idea alla trentenne, ormai sempre più lanciata ad Hollywood. Dakota vuole concentrarsi su nuovi progetti lavorativi e migliorare sempre più le sue qualità recitative. Per ora tutto procede a meraviglia: ha recitato in film importanti come il remake di Suspiria e 7 sconosciuti a El Royale. Dello stesso parere Jamie Dornan, che con imbarazzo ha affrontato le scene più sensuali sul set di 50 sfumature.

Per Jamie Dornan non è stato facile interpretare il ruolo di Christian

“Basta Christian Grey!”, ha dichiarato Jamie Dornan all’indomani dell’ultimo film di 50 sfumature. L’attore irlandese ha cercato di scrollarsi di dosso, il più velocemente possibile, questo ruolo così piccante. Per Jamie, infatti, non è stato facile interpretare il personaggio di Christian Grey, anche se gli ha regalato tanto successo e fama. Basti pensare che il 37enne non si è mai spogliato completamente sul set – il lavoro sporco lo ha fatto una controfigura – e la moglie Amelia Warner non ha visto nessuno dei tre film tratti dai volumi di E.L. James. Inoltre, sia Dakota sia Jaime hanno deciso di allontanarsi del tutto dal genere di 50 sfumature, puntando su ruoli completamente diversi.

La vita privata di Dakota Johnson e Jamie Dornan

Nonostante i gossip, sul set di 50 sfumature di grigio non è mai scoccata la scintilla tra Dakota Johnson e Jamie Dornan. I due hanno instaurato un buon feeling ma l’interprete di Christian Grey è sempre stato fedele alla moglie Amelia, che qualche mese fa lo ha reso padre per la terza volta. La Johnson è invece innamorata persa di Chris Martin, il leader dei Coldplay. Dopo una breve crisi i due si sono ritrovati e la loro liaison ha avuto pure la benedizione di Gwyneth Paltrow, ex moglie di Chris, e Melanie Griffith, madre di Dakota.