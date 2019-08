Chris Martin e Dakota Johnson di nuovo insieme: è stata Gwyneth Paltrow!

Dakota Johnson e Chris Martin di nuovo insieme, il gossip esplode

Tutti conoscerete senz’altro le ultime vicende sentimentali che hanno coinvolto gli amatissimi Chris Martin e Dakota Johnson; lui leader dei Coldplay, lei protagonista tra gli altri del seguitissimo 50 Sfumature: una coppia che ha fatto molto discutere sin dall’inizio e che continua a farlo tutt’ora, visto il gossip esploso in giornata dopo un articolo pubblicato da UsWeekly, a cui una fonte avrebbe raccontato parecchi dettagli sul ritorno di fiamma. Ma cerchiamo di fare il punto della situazione.

Gwyneth Paltrow ha spinto Chris a tornare con Dakota: il dettaglio inaspettato

Chris Martin si è separato da Gwyneth Paltrow nel 2016 ma senza che per questo i rapporti si siano raffreddati; ricordiamo che i due hanno avuto due figli, il quindicenne Apple e la dodicenne Moses, e che il loro legame si è rafforzato anche per il bene di queste due splendide creature. Non avremmo mai immaginato tuttavia che la Paltrow sarebbe stata una di quelli che avrebbe spinto il suo Chris a tornare assieme a Dakota. Martin e la Johnson infatti si sono lasciati esattamente a giugno 2017, almeno stando ai pettegolezzi di allora, dopo essersi messi assieme a ottobre dello stesso anno. Agli inizi di agosto sono stati beccati assieme, e i rumor – come immaginerete senz’altro – non potevano che esplodere tra social network, riviste sensazionalistiche e chi più ne ha più ne metta.

Chris Martin e Dakota Johnson insieme a Gwyneth e il suo nuovo marito: uscite a quattro

Il punto è che secondo UsWeekly a far riavvicinare i due piccioncini sarebbe stata proprio la Paltrow che sembra apprezzare tantissimo Dakota e il suo modo di fare; sempre secondo UsWeekly la donna sarebbe una grande fan proprio della coppia, e in realtà non abbiamo molti dubbi al riguardo se pensate che lo scorso fine settimana Gwyneth e il suo nuovo marito Brad Falchuk hanno passato del tempo assieme a Dakota e Chris in spiaggia negli Hamptons. E non è stata neanche la prima vacanza. Brava Gwyneth! Chi non porta rancore ci piace!