Dakota Johnson e Chris Martin dei Coldplay si sono lasciati

Dakota Johnson e Chris Martin non stanno più insieme

Nuova e improvvisa rottura sentimentale a Hollywood. Dopo Bradley Cooper e Irina Shayk, si sono detti addio anche Dakota Johnson e Chris Martin. A dare l’annuncio il quotidiano inglese The Sun, che rivela che la coppia è scoppiata un mese fa. Una separazione che ha lasciato di stucco non solo addetti ai lavori e fan ma pure gli amici di Chris e Dakota, che sembravano inseparabili e affiatati. Al momento non è chiaro il motivo di questa decisione visto che Martin era sul punto di sposare l’attrice protagonista di 50 sfumature di grigio. Forse la figlia di Melanie Griffith non se l’è sentita di compiere un gesto così importante? E pensare che Dakota aveva addirittura trovato un’intesa perfetta con Gwyneth Paltrow, l’ex moglie di Chris. Le due star sono diventate buone amiche, tanto da regalarsi cene e incontri da sole, senza la presenza di Martin.

Dakota e Chris: rottura definitiva o crisi passeggera?

Insieme dal 2017, Dakota Johnson e Chris Martin sono sempre stati molto riservati sulla loro storia d’amore. Tanto che l’ultimo avvistamento pubblico risale allo scorso novembre. Questo non ha impedito al leader dei Coldplay e alla figlioccia di Antonio Banderas di fare progetti importanti. Dakota ha subito conosciuto Apple e Moses, i figli adolescenti di Chris, e sognava di allargare presto la famiglia. Tra i due è stata una rottura definitiva o si tratterà solo di una crisi passeggera?

Festa di Ringraziamento con famiglia allargata per Dakota

Dakota Johnson ha trascorso l’ultima Festa di Ringraziamento con Chris Martin, i figli, Gwyneth Paltrow e il suo neo marito Brad Falchuk. Una famiglia allargata serena e appagata: cosa succederà ora?