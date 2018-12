Dakota Johnson innamorata: la decisione sul fidanzato Chris Martin

Dakota Johnson e Chris Martin stanno insieme: ultime news sulla coppia

Ormai non è più una novità: Dakota Johnson e Chris Martin stanno insieme. L’attrice di 50 sfumature di grigio e il leader dei Coldplay si sono incontrati grazie a degli amici in comune e non si sono più lasciati. Ad un anno di distanza dal primo appuntamento, né la figlia di Melanie Griffith né l’ex marito di Gwyneth Paltrow hanno proferito parola su questa relazione. La protagonista di Suspiria di Luca Guadagnino ha infatti preso un’importante decisione sul suo rapporto col nuovo fidanzato. “Al gossip non ci si abitua mai, per questo cerco di difendere il più possibile la mia vita privata. Chris Martin? Ho deciso di non parlarne. Però posso dire che sono molto felice”, ha dichiarato Dakota alla rivista Grazia.

Dakota Johnson è felice accanto al fidanzato Chris Martin

Insomma, Dakota Johnson preferisce al momento non proferire parola sul nuovo fidanzato Chris Martin. L’amore tra i due sta crescendo giorno dopo giorno e secondo i beninformati il musicista inglese sarebbe addirittura pronto al matrimonio. “Chris è pazzo di Dakota e presto le farà la proposta di matrimonio”, ha rivelato qualche tempo fa l’US Weekly. Non solo: pare che Dakota abbia già conosciuto i figli di Chris – Apple e Moses – e instaurato con i due un ottimo rapporto.

Dakota Johnson e Chris Martin insieme da un anno

Chris Martin e Dakota Johnson si frequentano dall’autunno 2017. Prima di conoscere il leader dei Coldplay, la Johnson ha amato il cantante Matthew Hitt e l’attore Jordan Masterson. Chris, invece, dopo il divorzio da Gwyneth Paltrow ha vissuto una breve relazione con Jennifer Lawrence.