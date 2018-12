Chris Martin vuole sposare Dakota Johnson: ultimi gossip dall’America

Chris Martin e Dakota Johnson si sposano nel 2018? Ultime news e gossip

Chris Martin fa sul serio con Dakota Johnson. Secondo una fonte interpellata da US Weekly, il cantante dei Coldplay è pronto a fare la proposta di matrimonio all’attrice di 50 sfumature di grigio. A poco più di un anno dal primo appuntamento, i due sono innamoratissimi e sognano di ufficializzare il loro legame. Come del resto fatto di recente da Gwyneth Paltrow, ex di Chris, che è convolata a nozze qualche mese fa con l’autore e produttore televisivo Brad Falchuk. “Chris è pazzo di Dakota e presto le farà la proposta di matrimonio”, si legge sul magazine americano. Nel frattempo la figlia di Melanie Griffith e Don Johnson ha conosciuto i bambini del compagno – Apple e Moses – e ha instaurato con loro un ottimo rapporto.

Dakota Johnson non è incinta di Chris Martin

Non solo matrimonio: nel prossimo futuro Dakota Johnson e Chris Martin sognano pure di avere una famiglia. Di recente, però, la diva di Hollywood ha smentito le voci di una presunta gravidanza. “Ora non sono incinta, in futuro chi lo sa”, ha confidato la collega di Jamie Dornan. Al momento Dakota è molto impegnata sul set non esclude di diventare mamma tra qualche anno. “I bambini mi piacciono molto”, ha assicurato la 29enne, che si è detta molto felice del rapporto che si è instaurato con il musicista inglese.

Dakota Johnson e Chris Martin insieme da un anno

Chris Martin e Dakota Johnson si frequentano dall’autunno 2017. Si sono conosciuti grazie ad amici in comune e non si sono più lasciati. Prima di conoscere il leader dei Coldplay, la Johnson ha amato il cantante Matthew Hitt e l’attore Jordan Masterson. Chris, invece, dopo il divorzio da Gwyneth Paltrow ha vissuto una breve relazione con Jennifer Lawrence.