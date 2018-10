Dakota Johnson incinta di Chris Martin? L’attrice risponde a Ellen DeGeneres

L’attrice di 50 sfumature di grigio, Dakota Johnson è davvero incinta di Chris Martin dei Coldplay? La verità

Dakota Johnson e Chris Martin aspettano un figlio? Da giorni i gossip si susseguono e l’attrice lanciata da 50 sfumature di grigio ha voluto fare chiarezza. Ospite di Ellen DeGeneres per la tv americana, la figlia di Melanie Griffith ha smentito simpaticamente di essere in dolce attesa. “Per ora voglio partorire nuove e interessanti idee, non bambini”, ha scherzato la 29enne. Che sta vivendo un momento magico: la relazione con il leader dei Coldplay procede a gonfie vele mentre al cinema è sempre più richiesta. Di recente ha lavorato in Suspiria, del regista italiano Luca Guadagnino, e in 7 sconosciuti a El Royale, accanto a Chris Hemsworth.

Chris Martin ha già avuto due figli dall’ex moglie Gwyneth Paltrow

Anche se molto innamorati, Dakota e Chris vogliono aspettare prima di avere un figlio tutto loro. Pure perché l’artista inglese è già padre di Apple e Moses – rispettivamente di 14 e 12 anni – avuti dall’ex moglie Gwyneth Paltrow. Quest’ultima si è di recente risposata con Brad Falchuk, autore, regista e produttore televisivo. Chris, al contrario, preferisce vivere giorno dopo giorno il suo amore per Dakota, che frequenta ormai da più di un anno.

Dakota Johnson e le parole sulla relazione con Chris Martin

Dakota Johnson non ama molto parlare della sua vita privata. Ma qualche mese fa ha confessato di essere molto felice accanto a Chris Martin. La giovane ha un debole per i musicisti: prima del cantante dei Coldplay ha amato Matthew Hitt, leader della band indie-rock Drowners.