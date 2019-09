Melania Griffith: “Chris Martin e mia figlia Dakota insieme? Fantastici!”

Dakota Johnson e Chris Martin, l’amore continua: ora parla la mamma della ragazza, la famosa attrice Melania Griffith

Melania Griffith non può che essere felice del fidanzato di Dakota Johnson, sua figlia. Chi è? L’amatissimo cantante dei Coldplay Chris Martin. L’attrice 62enne si è lasciata andare e ha speso qualche parola in più su questa coppia stupenda – formatasi due anni fa -, visto che entrambi preferisco non parlare di loro e di lanciare notizie di gossip che riempirebbero di gioia i più pettegoli! Nel bel mezzo della Tex-Mex Fiesta, realizzata dalla Farrah Fawcett Foundation a Beverly Hills, la Griffith ha spiegato che Chris Martin non le va semplicemente a genio… lo adora! Delle parole che faranno sicuramente piacere a lui e a sua figlia.

Melania Griffith pazza di Chris Martin: la sua reazione entusiastica

Qualche tempo fa Chris e Dakota sono stati pizzicati insieme e non sapevamo poi molto di loro; adesso, al People Now, Melania Griffith ha voluto proprio parlare del cantante del Coldplay: “Adoro il ragazzo di mia figlia e penso che siano una coppia fantastica!”. Il padre di Dakota – il famoso attore Don Johnson – non si è ancora sbilanciato su questa coppia, ma pare che anche a lui piaccia Chris. Il cuore della mamma è comunque conquistato e questo è già un grande risultato!

Chris e Dakota news, presto matrimonio e figli? Grande riservatezza

Dakota e Chris si amano, ma non impazziscono per le uscite pubbliche e la Griffith ha rivelato qualcosa in più: “Dakota è molto riservata sulla sua vita e questo io lo rispetto”. Continuano a vivere la loro storia senza creare clamore, ma sicuramente farà tanto parlare la loro possibile decisione di metter su famiglia… Tra i loro progetti futuri, figli e matrimonio? Magari sarà proprio l’attrice a svelarci ogni cosa!