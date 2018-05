X Factor nuova giuria 2018: confermato l’arrivo di Asia Argento

X Factor 2018: chi sono i nuovi giurati e quelli riconfermati

La produzione di X Factor ha svelato la nuova giuria del talent show Sky. Come sussurravano da mesi le indiscrezioni, tra i giurati è arrivata anche Asia Argento. Confermati invece Mara Maionchi, Fedez e Manuel Agnelli. Questa sarà la dodicesima edizione del programma musicale e le prime audizioni ci saranno il 9 giugno a Pesaro. Nelle ultime ore in molti hanno storto il naso per la presenza della figlia di Dario Argento ma sono stati proprio gli autori – attraverso un tweet – a chiarire i motivi della loro scelta. Asia, oltre ad essere stata per tanti anni la compagna di Morgan (tra l’altro vecchio giudice di X Factor), ha all’attivo tre album e vanta collaborazioni con artisti stimati come Brian Molko dei Placebo. Come si legge nel tweet: “Ha una visione della musica davvero unica ed è proprio questo ciò di cui i concorrenti di #XF12 hanno bisogno!”.

Il conduttore di X Factor 12 è ancora una volta Alessandro Cattelan

Oltre alle conferme di Fedez, Mara Maionchi e Manuel Agnelli, resta alla guida della conduzione Alessandro Cattelan. Ancora da rivelare invece chi prenderà il posto di Aurora Ramazzotti. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha lavorato per tre anni alla fascia daytime del programma. Ora però la giovane ha firmato un contratto biennale con Mediaset, dove ha iniziato a lavorare al nuovo format Vuoi scommettere. Chi prenderà il suo posto?

Luca Tommasini non sarà più il direttore artistico di X Factor

Oltre ad Aurora, nella prossima edizione di X Factor non ci sarà più il direttore artistico Luca Tommassini. “X Factor ha bisogno di aria nuova, io per dieci edizioni ho cercato di rinnovarlo ogni anno”, ha fatto sapere il coreografo e ballerino.