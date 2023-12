Ambra, Tapiro: “Minacce di Morgan a X Factor? Cos’è successo”

Continua la consegna dei tapiri di Valerio Staffelli a tutti i giudici di X Factor. Dopo l’accaduto con Morgan, il tg satirico è voluto andare più a fondo nella questione e l’inviato sta cercando di ricostruire i fatti.

Sono stati molti gli scontri che Morgan ha avuto in trasmissione e, dopo il suo licenziamento, ci sono state molte accuse tra lui e Fedez. Ma all’appello mancava Ambra Angiolini, da cui Staffelli è andato ora. Il servizio lo vedremo questa sera, alla viglia della finale di X Factor.

La showgirl, a sorpresa, ha rivelato di non sapere le motivazioni del licenziamento del collega. Ha aggiunto che non ha ricevuto nessuna minaccia da lui, ciò era stato già precisato anche da Morgan.

“Nessuna minaccia, non so cosa sia accaduto dietro le quinte. Con Morgan non è successo nulla, non conosco il motivo per cui l’abbiano cacciato. Morgan è Morgan, questo è quanto“

Tra i due c’è stata una forte discussione sulla cantante Angelica. I toni sono stati accesi, ma il tutto è avvenuto durante un fuorionda. Sembra poi che nel backstage ci sono stati altri scontri, ma Ambra non c’entra nulla. Per lei, da una parte, è inaspettata questa decisione presa da Sky, dall’altra, sa Morgan com’è fatto.

Le minacce ad Ambra

Anche l’ex giudice aveva negato di aver minacciato l’attrice. Nonostante, qualcuno avesse sentito la frase incriminata: “Ti spacco la testa sui gradini“. Quando Staffelli era andato da Morgan aveva mostrato la chat con l’Angiolini che dimostrava come non ci fosse nessun messaggio minatorio. Cosa poi confermata anche da lei.

Il cantautore continua a sostenere di essere stato licenziato a causa “della volontà di qualcun altro“. Secondo lui, la sua presenza “metteva in pericolo gli interessi che ci sono lì dentro“.

Nonostante quindi per Ambra la discussione è archiviata, non è lo stesso per Fedez. Dopo le ultime accuse che il rapper gli ha rivolto, Morgan aveva prontamente risposto e, in sua difesa, anche Vittorio Sgarbi. Questo perché il giurato lo ha accusato di “leccare i piedi a Vittorio Sgarbi e Giorgia Meloni per poter lavorare“. Accusa che Morgan ha preso quasi con ironia, ma aggiungendo che “Fedez è incommentabile“.

Nella finale, che andrà in onda il 7 dicembre, si vedrà se il rapper risponderà nuovamente all’ex giudice, almeno che non archivierà definitivamente la questione.