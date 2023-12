Sgarbi, furia su Fedez: “Rispetto: Morgan disperato e solo”

Dopo le accuse di Fedez rivolte a Morgan, ad intervenire è Vittorio Sgarbi. Nella puntata di X Factor, andata in onda il 30 novembre, alla fine dell’esibizione degli Stunt Pilots, il rapper ha risposto alle ultime insinuazioni dell’ex giurato. Lo aveva accusato di ‘clientelismo’ per i rapporti di collaborazione avuti nel passato con un membro del gruppo.

A ciò il marito della Ferragni ha risposto di non aver “mai leccato i piedi a nessuno“. In particolar modo, ha detto: “Non ho mai avuto bisogno di leccare i piedi a Giorgia Meloni o a Vittorio Sgarbi“, lanciando una frecciatina a Morgan.

La risposta del sottosegretario alla cultura, giunta tramite l’Adn Kronos, non è tardata ad arrivare.

“Morgan sarebbe un mio leccapiedi? I miei piedi possono replicare dicendo che mai lingua di maschio li leccò, quindi Morgan non può averli leccati. Leccare i piedi a me non serve a niente, perché il mio potere è molto variegato ed esprime la sua efficacia in taluni settori prevedibili ma non ha nessuna efficacia per quel che riguarda la televisione e lo spettacolo. Per cui avrebbe sbagliato piedi se avesse leccato i miei. Io l’ho semplicemente ammirato perché era bravo, e perché era molto più bravo di Fedez. La qualità umana di Morgan è tale che non ha bisogno di leccare i piedi a nessuno“

Sgarbi su Fedez ha fatto anche dure critiche, specificando che a lui “non porgerebbe nemmeno il piede“.

“A Fedez invece non porgerei il piede. Di Morgan conosco le qualità, di Fedez so solo che ha dei tatuaggi e che è il compagno della Ferragni, senza la quale sarebbe del tutto ignoto. Quindi, può evitare di fare commenti su persone che sono disperatamente sole ma che hanno fatto cose molto importanti. Che impari il rispetto, prima di parlare“

Gli ultimi scontri tra Fedez e Morgan

Dopo che Morgan è stato licenziato da X Factor, ha iniziato ad accusare Fedez di “comportamenti aggressivi” avuti dietro le quinte. Il rapper ha replicato. In queste settimane il botta e risposta tra i due sono continui. Una delle ultime insinuazioni fatte dal cantautore è quella di clientelismo. Infatti, secondo lui, dietro la partecipazione degli Stunt Pilots al programma, ci sarebbe l’intromissione del rapper.

Il marito della Ferragni ha deciso quindi di rispondere in trasmissione all’ex giurato. Ha criticato Morgan insinuando che abbia “leccato i piedi” ai politici per poter lavorare.

“Se Morgan pensa che io abbia fatto clientelismo in questo programma deve dirlo non insinuarlo. Se vuoi essere ribelle le cose le dici quando sei dentro il programma non quando ti hanno ti hanno dato un calcio in culo. Io sono una persona trasparente, ho una piccola azienda, lavoro con mia mamma e con l’avvocato e non ho mai avuto bisogno di leccare i piedi a Giorgia Meloni o a Vittorio Sgarbi“

Dopo queste accuse, l’artista non poteva rimanere in silenzio e così ha risposto: “Fedez mi è piaciuto ieri sera, aveva più grinta del solito, almeno un po’ di verve. Ma adesso che ha sbottato cacceranno via anche lui o insultare gli assenti a mezzo televisivo è conforme allo spirito e ai valori di Sky? Sarebbe una bella scena vederlo che si caccia via e si dà le pedate nel sedere da solo strillando: o io o io!”

Poi sul fatto di essersi arruffianato i politici, Morgan ci ha riso su e ha deciso di buttarla sull’ironia.

“Mi è piaciuta la battuta su Sgarbi e Meloni. Si vede proprio che di musica non se ne intende, non è il suo campo. Direi che è incommentabile. Si può solo fare ironia, più in basso di così non ha senso andare“

Il licenziamento di Morgan

Il 21 novembre, con un comunicato ufficiale, Sky ha annunciato la fine della collaborazione con Morgan. L’ex giurato ha avuto comportamenti non in linea con il programma, sia nei confronti dei colleghi, che della produzione.

Da questo momento in poi, l’artista ha iniziato ad accusare Fedez, ma anche gli altri membri della giuria, per non essere stato capito. Secondo lui il livello era davvero basso, tanto da aver fatto un passo indietro “per rendere gli interventi più comprensibili a loro“.

Diatriba poi alimentata dalla consegna dei tapiri di Valerio Staffelli. Fedez ha replicato all’ex collega, che continua a rilasciare dichiarazioni, contro di lui, ai giornalisti.

L’ultimo episodio è quello accaduto in semifinale. Morgan ha già controbattuto alle accuse di ruffianeria che gli sono state fatte dal rapper. Ora, magari, in finale, lui risponderà di nuovo.