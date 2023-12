Finale X Factor, gelo polare: ringraziamenti a Morgan e imbarazzo

Si è conclusa da poche ore la diciassettesima edizione di X Factor, che è stata a dire poco scoppiettante. Ad alzare il trofeo del talent show è stata Serafine, al secolo Sara Sorrenti, cantante e produttrice della squadra di Fedez. Ma, anche se la vera protagonista del talent show dovrebbe essere la musica, la finale di X Factor ha confermato quella che è stata la tendenza dell’edizione di quest’anno: non è stata la musica a essere messa in primo piano, bensì i continui battibecchi con Morgan. Anche ieri sera infatti, i giudici del talent show non hanno perso occasione per nominare ancora una volta l’ex collega. Ecco che cosa è successo.

Dargen D’amico saluta Morgan

Nel corso dell’ultima puntata di X Factor c’è stato un saluto inaspettato: quello di Dargen D’Amico nei confronti di Morgan. Il giudice del talent show non ha infatti perso occasione per ricordare e citare ancora una volta l’ex collega.

Come in molti sapranno infatti all’inizio dell’ultima edizione di X Factor, i giudici erano quattro ma, prima della quinta puntata, Morgan, al secolo Marco Castoldi, è stato licenziato a causa di alcuni comportamenti scorretti e gravissimi che, a detta degli altri giudici, il cantautore avrebbe tenuto nel dietro le quinte del programma. Da lì sono iniziate una serie di frecciatine e di accuse di Morgan nei confronti dei suoi ex colleghi e che non sono andate per niente più ai giudici e, in particolar modo, hanno mandato su tutte le furie Fedez.

Dopo tutte le polemiche, come un fulmine a ciel sereno, ieri sera è arrivato l’inaspettato saluto di Dargen D’Amico a Morgan: “Lo voglio ringraziare perché ha reso questa edizione scoppiettante e divertente, senza di lui non sarebbe stata la stessa“, ha affermato il rapper. Un’uscita che nessuno si aspettava e che ha fatto letteralmente piombare il gelo in studio. Non è chiaro quale fosse l’intento di Dargen ma in molti hanno interpretato il suo gesto come l’ennesima frecciatina nei confronti di Morgan e hanno quindi pensato che si sia trattato di un saluto in chiave ironica.

Le reazioni degli altri giudici e la frecciatina di Morgan

Anche gli altri giudici sono rimasti stupiti dall’esternazione di Dargen e nel momento in cui il giudice ha chiesto loro se volessero aggiungere qualcosa, l’unico a rispondere è stato Fedez che ha rivolto un saluto a Morgan limitandosi a dire: “Tante care cose”. Ambra invece ha preferito tacere.

Quando andava in onda la finale di X Factor Morgan era alla Prima della Scala, e a chi gli ha domandato che cosa pensasse di X Factor, Castoldi ha risposto: “La vera musica è qui”. Al momento il cantautore non ha ancora commentato le affermazioni di Dargen D’Amico, ma è assai probabile che decida di dire la sua nelle prossime ore.

Una cosa è certa però, questa diciassettesima edizione non verrà ricordata per i cantanti in gara bensì per le tante polemiche che si sono susseguite nel corso delle puntate. Insomma, le vicende che hanno visto protagonisti i giudici del talent show rischiano di mettere in ombra chi invece doveva essere l’indiscusso protagonista del programma: la musica e i concorrenti. Ecco perché, a detta di tanti, questa è stata l’edizione peggiore di X Factor.

Morgan voleva Serafine in squadra con lui

A poche ore dalla finale Morgan non ha perso occasione per lanciare l’ennesima frecciatina al programma e all’ex collega Fedez. Il cantautore ha infatti rivelato di essere stato colpito fin dall’inizio dalla vincitrice del talent, tanto da volerla nella sua squadra.

Peccato però che, a sua detta, sarebbe stato costretto a rinunciarci: “Vi dirò questa cosa. Alle audizioni ho subito capito che Sarafine era interessante e siccome le squadre erano ancora tutte da fare ho detto alla produzione chi mi interessava e questo l’ho fatto il primo giorno in cui ho puntato piede li dentro, quindi con LARGO anticipo rispetto al programma. Ho chiesto sarafine e gli Animaux Formidable. Mi è stato risposto: no Sarafine deve andare nella squadra di Fedez. Hai capito perché? Ahahah”.