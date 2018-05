Vuoi Scommettere: tutti gli ospiti della seconda puntata

Vuoi Scommettere: ecco gli ospiti della seconda puntata. C’è anche Ilary Blasi

Andrà in onda Giovedì 24 Maggio la seconda puntata di Vuoi Scommettere, il nuovo programma di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker con la figlia Aurora Ramazzotti. Così come nella scorsa puntata, anche questa settimana ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo. Vedremo la cantante Noemi che dopo l’ultimo successo musicale è pronta a girare l’Italia con il suo tour estivo. Tra gli ospiti anche due attori: Ilenia Pastorelli, vincitrice di un David di Donatello come miglior attrice protagonista e Claudio Amendola. I comici Angelo Pintus e il disturbatore fisso Andrea Pucci. E, infine, direttamente da Le Iene, i conduttori Nicola Savino e Ilary Blasi.

Vuoi Scommettere: tutto pronto per la seconda puntata

Dopo il grande successo della puntata d’esordio, Vuoi Scommettere è pronto a ritornare con la seconda puntata. Un inizio ottimo per la coppia inedita formata da mamma e figlia. Michelle Hunziker che, anche in questa puntata scommetterà, e nel caso dovesse sbagliare pagherà pegno. E Aurora Ramazzotti che sarà invitata per seguire e commentare una prova in esterna. Conduttrice e inviata sono pronte a fare il boom di ascolti anche questa settimana. Nuovi ospiti vip, nuove scommesse, nuove prove e, ovviamente, un vincitore che sarà decretato dal pubblico presente in studio e che vincerà diecimila euro.

Vuoi Scommettere: la seconda puntata confermerà il boom di ascolti della prima?

La prima puntata di Vuoi Scommettere ha portato a casa il 23,2% di share. Un dato importante per il debutto del nuovo programma di Canale 5. Giovedì sera vedremo se Michelle e Aurora riusciranno a portare a casa un ulteriore grande risultato.