Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti insieme per il nuovo programma di Canale5: Vuoi scommettere?

Dopo le indiscrezioni, Michelle Hunziker sembra confermare: accanto a lei, in Vuoi scommettere?, il nuovo programma di Canale5, ci sarà anche Aurora Ramazzotti. Nella mattinata di martedì 17 aprile 2018 mamma e figlia sono apparse insieme in un video postato sui vari social della conduttrice Mediaset. Nel filmato, in alto a sinistra, compare il logo della nuova trasmissione prodotta con Magnolia e per cui protagoniste sono la super presentatrice italo-svizzera e la figlia di Eros Ramazzotti. Questo lo sketch – botta e risposta messo in piedi per promuovere il nuovo show, a breve trasmesso dalla rete ammiraglia del “Biscione” ed ispirato al vecchio format Scommettiamo che?. Alle parole di Michelle Hunziker (“Amore, sai che mi hanno chiesto di condurre un programma su Canale5 che si chiama Vuoi scommettere?“), Aurora Ramazzotti replica così: “Tu…Vuoi scommettere? Scommesse?“. La Hunziker, però, risponde: “Io sono la conduttrice. Sono gli altri che scommettono su persone che fanno cose straordinarie“. A questo punto, la figlia ci riprova lanciando la sfida: “Vuoi scommettere che perdi tutte le scommesse con me? Se sei una donna mi stringi la mano“. E la Hunziker accetta: “Vabbè scommetto“. Di seguito il video integrale postato su Instagram da Michelle Hunziker:

La notizia di Aurora Ramazzotti probabile inviata di Vuoi scommettere? era già stata anticipata dal settimanale Chi nella rubrica “Chicche di gossip”. Insomma, probabilmente a breve vedremo Michelle Hunziker e sua figlia insieme su Canale5, per ora di sicuro le due sono già comparse sui social.

Quando inizia Vuoi scommettere? La prima puntata in onda su Canale5…

Stando alle ultime variazioni di palinsesto comunicate da Publitalia, la concessionaria pubblicitaria di Mediaset, la prima puntata di Vuoi scommettere? andrà in onda su Canale5 nella prima serata di lunedì 7 maggio 2018. Il nuovo show presentato da Michelle Hunziker dovrebbe così evitare il venerdì sera e La “nuova” Corrida di Carlo Conti su Rai1. Nel cast tecnico è stato arruolato anche l’autore Max Novaresi.

Vuoi scommettere? Come partecipare ai casting

Intanto, in attesa del debutto è ufficialmente partita la macchina produttiva di Magnolia. In questi giorni su Facebook è stato attivato un nuovo profilo dedicato al programma e, i casting rivolti a chi vuole partecipare, sono già aperti. Questo l’annuncio pubblicato sul sito di Magnolia TV: “Stiamo preparando una nuova prima serata TV. Se pensi che da solo o con il tuo gruppo di amici puoi dimostrare di saper fare qualcosa di unico, curioso e incredibile. Allora siamo pronti a scommettere su di te! Iscriviti!“.