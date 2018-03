Vanessa Ravizza Grande Fratello: nuova vita con Manuel Sarao e le figlie

Grande Fratello: che fine ha fatto Vanessa Ravizza? Chi è il compagno, come si chiamano le figlie e che lavoro fa

Sono passati anni da quando Vanessa Ravizza si divideva al Grande Fratello tra Marco Mazzanti e Alberto Scrivano. Dimenticate l’edizione 2009 del reality show, Vanessa Ravizza oggi è una compagna innamorata e una mamma premurosa. Da quattro anni è felicemente fidanzata con Manuel Sarao, calciatore del Monopoli, squadra che milita in Serie C. Vanessa e l’attaccante si sono conosciuti in un locale milanese grazie ad amici in comune e per entrambi si è trattato di un colpo di fulmine. Tanto che la loro storia è diventata subito seria: a pochi mesi dal primo incontro la Ravizza è rimasta incinta! Attualmente la coppia ha due figlie: Jolie, di 3 anni, e Chloe, nata nel marzo 2018.

Vanessa Ravizza mamma a tempo pieno dopo il Grande Fratello

All’età di 33 anni, Vanessa Ravizza è una donna soddisfatta. Dopo la nascita della primogenita Jolie, l’ex gieffina ha avuto una seconda figlia, Chloe. “Sulle gravidanze sono molto fortunata. Per tutti e due i parti ho fatto il cesareo. Il primo perché ero arrivata al termine, ma non usciva. E così ho deciso di ripeterlo pure per Chloe” ha raccontato Vanessa al settimanale Nuovo. Al momento la Ravizza è una mamma a tempo pieno: da quando è rimasta incinta la prima volta ha lasciato il lavoro nell’agenzia di eventi che la portava spesso in giro per l’Italia. Ma più che dalla gravidanza, la scelta di non lavorare è dipesa dalla professione di Sarao, che è appunto un calciatore professionista. “Il mio compagno gioca a calcio, quindi anche se non avessi avuto i bimbi non avrei potuto lavorare. Dato che cambiamo spesso città, a 33 anni è difficile. Faccio la mamma e la compagna a tempo pieno. È un lavoro anche quello, se si vuole stare dietro a tutto” ha puntualizzato Vanessa.

Vanessa Ravizza serena e soddisfatta dopo il Grande Fratello

“Avere figli era il mio sono. Ora ne ho due, sono completa” ha assicurato Vanessa Ravizza, che non esclude però per il futuro una terza gravidanza. “Non si sa mai nella vita, forse un maschietto…” ha confidato la giovane.