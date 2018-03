Valeria Marini lascia l’Isola dei Famosi: ultima sorpresa ai naufraghi

Isola dei Famosi, Valeria Marini va via: ricompensa a sorpresa per i naufraghi

Lo spirito dell’Isola dei Famosi ha inviato un nuovo messaggio ai naufraghi. Valeria Marini è stata messa alla prova con la sua prima prova ricompensa. La nota showgirl ha indossato un costume da sirena, nuotando nel bellissimo mare dell’Honduras. Raggiunto il punto segnalato dalla pergamena ricevuta, l’ospite d’onore del reality-show ha recuperato un importantissimo messaggio. Una volta tornata sulla spiaggia, la Marini ha comunicato ai concorrenti di aver vinto un pasto completo per ognuno di loro. Una barca ha portato i naufraghi su un’altra isola, dove hanno potuto assaporare per la prima volta, dopo quasi due mesi, un primo, un secondo ed un dolce. Un volta finito di mangiare, Valeriona ha dato un’altra inaspettata notizia ai suoi compagni.

Valeria Marini ha comunicato ai naufraghi dell’Isola di non essere affatto una nuova concorrente del reality-show. La showgirl ha spiegato ai ragazzi di essere arrivata in Honduras solo per una breve visita. Di fronte alle facce visibilmente dispiaciute di tutti i naufraghi, la Marini ha salutato tutti e ha fatto sapere di aver terminato la sua avventura. La donna ha dichiarato di essere stata accolta con grande calore da tutto il gruppo e di tornare in Italia molto felice di ciò che ha potuto vivere nel corso di quest’ultima settimana. Anche i ragazzi ancora in gioco hanno rivelato di essere stati bene e di essere stati avvolti da un’ondata di allegria.

Valeria ha salutato i suoi compagni di avventura, condividendo con loro un ottimo e completo pasto. I naufraghi sono infatti rimasti senza parole nel sapere che avrebbero finalmente potuto mangiare con molta calma un primo ed un secondo. La più felice era ovviamente Francesca Cipriani. La simpatica naufraga ha mangiato tutto, peccato però che dopo ha avuto qualche problema nella digestione.