Valeria Marini e Francesca Cipriani: all’Isola arriva finalmente il chiarimento

Valeria Marini e Francesca Cipriani: all’Isola dei Famosi il chiarimento e poi la pace

L’astio e l’attrito tra Valeria Marini e Francesca Cipriani sembrerebbe essere stato messo definitivamente da parte grazie proprio all’Isola dei Famosi. Francesca Cipriani e Valeria Marina, infatti, trovatesi per la prima volta faccia a faccia dopo la diretta di martedì sera, dopo tanto tempo hanno finalmente avuto modo di chiarire. A cercare il confronto è stata proprio la Marini che, rivolgendosi alla Cipriani, ha esposto la sua versione dei fatti. L’obiettivo della showgirl, come mostrato oggi durante il day time, era appunto quello di seppellire l’ascia di guerra con l’ex pupa. Le sue parole, però, hanno convinto Francesca Cipriani?

Valeria Marini e Francesca Cipriani, i chiarimento: “Io non ho niente contro di te”

Rientrata sull’Isola dopo il breve soggiorno a Playa Bonita con Alessia Mancini Francesca Cipriani è stata chiamata in disparte da Valeria Marini che, per l’appunto, è stata la prima a cercare un dialogo con la naufraga. “Io non ho niente contro di te” ha esordito Valeria Marini. Ma allora perché la showgirl si sarebbe rifiutata di partecipare insieme alla Cipriani al programma di Alfonso Signorini? “Io mi sono rifiutata per evitare di parlare di un argomento che era un gossip che non mi interessava” ha spiegato oggi la Marini. Valeria e Francesca, per chi non lo sapesse, hanno qualcosa che le accomuna, o meglio, qualcuno, ovvero: Giovanni Cottone (ex marito della Marini ed ex fidanzato della Cipriani).

Valeria Marini e Francesca Cipriani: lo scontro prima di Casa Signorini

Se Valeria Marini e Francesca Cipriani avessero partecipato insieme alla stessa puntata di Casa Signorini, quasi sicuramente, uno degli argomenti che sarebbe salato fuori avrebbe avuto come protagonista principale proprio l’uomo a cui le due sono state legate. Proprio per evitare tutto questo, dunque, Valeria Marini avrebbe chiesto ad Alfonso Signorini di evitare che Francesca Cipriani prendesse parte alla registrazione insieme. Questo è emerso dalle ultime dichiarazioni della showgirl cui toni amichevoli, tuttavia, oggi sembrerebbero non aver convinto del tutto l’ex pupa bionda. Quest’ultima, infatti, a tal proposito ha detto: “Adesso lei è qui e vediamo come si comporta”.