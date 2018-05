Uomini e Donne Gemma e Marco, parla Nadia Rinaldi: “Lui è un bugiardo”

Uomini e Donne Trono Over, le dichiarazioni di Nadia Rinaldi su Gemma Galgani e Marco Cappagli

Tra Gemma e Marco del Trono Over di Uomini e Donne…si intromette Nadia Rinaldi! L’attrice romana, reduce dall’avventura all’Isola dei Famosi, ha accusato il nuovo Cavaliere del programma di Canale 5 di essere un bugiardo. In un’intervista rilasciata a Nuovo Tv, la Rinaldi ha fatto sapere di non conoscere l’odontotecnico e bodybuilder, al contrario di quanto sostenuto in passato dallo stesso Marco. Quest’ultimo ha ribadito di avere diverse amicizie nel mondo dello spettacolo, tra le quali proprio quella con Nadia. Ma l’interprete ha voluto chiarire la faccenda e mettere pubblicamente in guardia Gemma Galgani dal suo nuovo amore, conosciuto solo qualche settimana fa alla corte di Maria De Filippi.

“Marco Cappagli di Uomini e Donne? Non lo conosco, non è un mio amico“, ha dichiarato Nadia Rinaldi alla rivista diretta da Riccardo Signoretti. L’attrice ha aggiunto: “Forse ci siamo incrociati a qualche evento, magari mi ha chiesto di fare una foto con lui. Sinceramente non me lo ricordo. Una cosa è certa e la voglio ribadire: non è un mio amico. I miei amici sono altri, pochi e veri. Non ho il suo numero di telefono, non so chi sia… semplicemente l’ho visto qualche volta in televisione”. Ma allora perché il nuovo Cavaliere di Uomini e Donne ha menzionato questa presunta amicizia? “Non ne ho idea. Forse Tina Cipollari ha ragione: sta partecipando al programma per farsi pubblicità“, ha osservato Nadia.

Uomini e Donne: Nadia Rinaldi contro Marco del Trono Over

Nadia ha voluto mettere in guardia Marco Cappaglia: “Né lui né altri si devono permettere di dire menzogne sul mio conto o di usare il mio nome, in nessun modo e per alcun motivo. Questo non mi piace”. La Rinaldi ha poi avvertito Gemma Galgani: “A volte mi sembra Alice nel paese delle meraviglie. Nonostante le sue rughe, crede a tutto con tanta ingenuità”. Come replicheranno i diretti interessati?