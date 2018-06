Uomini e Donne: è scontro tra Nicolò Ferrari e Luigi Mastroianni VIDEO

Uomini e Donne: cosa è successo tra Nicolò Federico Ferrari e Luigi Mastroianni

A Nicolò Federico Ferrari, ex corteggiatore di Nilufar a Uomini e Donne, non sono andate giù le ultime dichiarazioni di Luigi Mastroianni. Il fidanzato di Sara Affi Fella ha criticato il comportamento del ragazzo, da qualche mese amico di Lorenzo Riccardi. Nella recente intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, il siciliano ha parlato di frecciatine che sono arrivate da parte dei due amici. “Smentisco totalmente che le frasi scritte da me sotto alcuni post fossero riferiti a Lorenzo, quindi che lui e il suo amico Nicolò la finissero di lanciare frecciatine su Instagram. Da parte mia non arriveranno mai risposte: per me Lorenzo era e resta inesistente”, ha detto Luigi. Frasi che sono state subito smentite da Nicolò con diverse storie su Instagram.

L’ex protagonista di Riccanza ha prima pubblicato lo scatto del giornale con la scritta “Ma chi ti pensa figlio mio” e poi si è lasciato andare ad un vero e proprio sfogo contro Luigi. “Perché devo essere citato in una cosa che non ho fatto? Non ho commentato gli altri due (si riferisce molto probabilmente a Nilufar e Giordano, ndr) ora commento te? Non ti ho mai dedicato nessuna frecciatina”, ha puntualizzato Nicolò. Poi ha aggiunto: “Io non sono Lorenzo, se lui manda delle frecciatine non vuol dire che le mando anche io. Ho altro da pensare, non voglio stare in mezzo al vostro triangolo”. “Invece di sprecare inchiostro, pagine di giornali, per parlare di me o di Lorenzo, parla di quanto sei innamorato. Pensate al vostro folle amore e a quante volte vi vedete all’anno”, ha concluso il giovane.

Il video delle parole di Nicolò Ferrari:

Uomini e Donne: la frecciatina di Nicolò Ferrari a Sara e Luigi

Questa volta Nicolò Federico Ferrari non ha potuto fare a meno di lanciare una frecciatina a Luigi e alle poche volte che incontra Sara. E sì, perché nonostante la coppia continua a dichiararsi unita, sono rari i momenti di quotidianità che Sara e Luigi trascorrono insieme. Inoltre, in questi giorni Sara è volata a Ibiza con le amiche (tra cui Valeria Bigella, conosciuta a Temptation Island), mentre Luigi è rimasto in Sicilia.