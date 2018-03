Uomini e Donne: ad un passo dalla scelta di Sara Affi Fella il gesto del suo ex Nicola Panico sbalordisce i fan

Sara Affi Fella sembra essere davvero vicina alla scelta ormai a Uomini e Donne ma Nicola Panico, ad oggi, continua sui social ad attirare l’attenzione su di lui e sui suoi sentimenti per la tronista. È possibile che Nicola Panico sia ancora innamorato di Sara Affi Fella? Questo se lo sono chiesti tante volte i fan che hanno avuto modo di conoscere la coppia a Temptation Island, probabilmente anche disorientati dai continui messaggi che lo stesso pubblica spesso sui suoi profili social. Qualche minuto fa, inoltre, un’altra immagine condivisa nelle storie di Instagram avrebbe mandato in confusione i followers del calciatore.

In una recente intervista Nicola Panico aveva dichiarato di non pensare più a Sara ma le cose, oggi, potrebbero essere cambiate. Il motivo? Ad un passo dalla scelta della Affi Fella un messaggio torna a far sperare i fan della coppia. Il calciatore napoletano, infatti, pochi minuti fa sul proprio profilo ha condiviso una foto riportante la seguente frase: “No te veo no te hablo, no te llamo, no te scribo, pero come te pienso”. Una dedica che, tradotta dallo spagnolo all’italiano, vuol dire: “Non ti vedo, non ti parlo, non ti chiamo, non ti scrivo, però come ti penso”. Secondo molti, dunque, non ci sarebbero dubbi: quello di Nicola Panico è un chiaro messaggio che lo stesso vuole far arrivare a Sara Affi Fella prima della scelta. Sarà davvero così?

Nicola Panico, intervista a Gossipetv: “Non andrò a corteggiare Sara”

Di non essere più innamorato di Sara Affi Fella Nicola Panico lo ha dichiarato in un’intervista rilasciata in esclusiva per noi di Gossipetv qualche settimana fa. Per la tronista lui prova solo un grande affetto e l’idea di andarla a corteggiare in televisione non l’avrebbe mai sfiorato. “Non mi è mai passato per la testa pure perché è un ambiente che non mi appartiene. Sarei fuori luogo” ha infatti affermato il calciatore. Sarà ancora della stessa opinione? Staremo a vedere.