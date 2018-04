Uomini e Donne oggi: il bacio di Giordano e Nilufar, reazione Nicolò

Oggi Uomini e Donne: Giordano bacia Nilufar per la prima volta, Sara contro Lorenzo

Oggi torna finalmente in onda il Trono Classico di Uomini e Donne. I telespettatori assisteranno ad una puntata ricca di sorprese e colpi di scena. Dopo la scorsa registrazione, Nilufar ha raggiunto Nicolò Ferrari in camerino. Il ragazzo è infatti rimasto molto dispiaciuto nello scoprire che la tronista aveva deciso di fare una seconda esterna con il suo rivale. La ragazza cerca di parlargli e di chiarire, ma lui la manda a quel paese e se ne va infuriato. Successivamente, Maria De Filippi manda in onda la nuova uscita con Giordano. I due sembrano aver finalmente ritrovato la serenità. Lui la porta in discoteca come fosse la sua fidanzata e poi concludo il tutto in macchina. All’inizio sono un po’ distanti, ma poi si sciolgono e si avvicinano l’uno all’altra.

Mazzocchi non riesce a resistere e alla fine bacia in bocca la Addati. Si è però trattato di soli baci a stampo. Tornati in studio, Nicolò rivela di non aver visto alcuna emozione da parte della ragazza e per questo non sembra essere affatto preoccupato. Anche Gianni crede che la tronista non trasmessi mai alcuna emozione. Si passa poi alla sorpresa che Nilufar ha organizzato per Ferrari. Le fa trovare un libro su cui ci sono scritte alcune particolari frasi che magari non riesce a spiegare a voce. I due si abbracciano e fanno pace una volta per tutte. In puntata, anche Giordano di chiara di non aver visto alcun tipo di trasporto da parte di lei.

Uomini e Donne: Sara non riesce a credere a Lorenzo

Lorenzo organizza una romantica esterna per Sara. I due si coccolano e sembrano stare a loro agio. In ogni caso, lei comunica ancora una volta di non riuscire a credergli al cento per cento. A questo punto, Riccardi comunica che da oggi in poi tornerà ad essere quello dell’inizio. Luigi sembrava pronto a lasciare la trasmissione dopo la fine della scorsa puntata, ma ha poi fatto un passo indietro.