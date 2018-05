Uomini e Donne oggi: la scelta di Nicolò tra Virginia e Marta

Oggi Uomini e Donne: Nicolò sceglie una tra Virginia e Marta

Dopo il lungo ponte del primo Maggio, Uomini e Donne torna finalmente in onda su Canale 5 dalle 14.45. Questa settimana, Maria De Filippi e la sua redazione hanno deciso di partire con una puntata davvero molto importante. A fronte dei suoi mesi di conoscenza con Virginia e Marta, Nicolò è finalmente pronto a scegliere. Quest’oggi, 2 Maggio 2018, Brigante fa la sua scelta. Le anticipazioni del Trono Classico non ci rivelano alcun indizio riguardo la corteggiatrice che ha preferito il tronista. Come con Paolo Crivellin, la registrazione della scelta finale è avvenuta in totale segretezza, senza il pubblico presente in studio. In ogni caso i social sembrano averci dato qualche particolare indizio sulla persona con cui il giovane potrebbe aver lasciato la trasmissione.

Nicolò Brigante ha trascorso del tempo con la Stablum e la Pasqualato in una villa, proprio come Paolo Crivellin, Angela e Marianna. Alla fine della sua giornata, il giovane ha deciso con quale persone lasciare il programma di Maria De Filippi. Al momento resta ancora tutto top secret. Ovviamente, tutti e tre sono stati avvertiti dalla redazione di non pubblicare sui proprio social alcuna cosa inerente alla scelta. Mentre Marta pare essere totalmente assente, se non per qualche semplice storia, Virginia ha continua a condividere con i suoi followers foto e storie. Tutto ciò ha fatto pensare ai fan che la scelta potrebbe essere proprio la giovane di Firenze. In ogni caso, ancora non è detta l’ultima parola.

Uomini e Donne: Nicolò lascia la trasmissione con una delle sue corteggiatrici

Il trono di Nicolò non sembra aver riscosso moltissimo successo all’inizio. Alla fine, però, il pubblico di Uomini e Donne è riuscito ad appassionarsi anche a lui e alle sue corteggiatrici. Il pubblico pare sia tutto, o quasi, dalla parte di Virginia, ma il tronista è sempre stato molto interessato anche alla Pasqualato. Non ci resta che attendere la messa in onda della puntata e capire!