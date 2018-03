Uomini e Donne oggi: Nicolò lascia senza parole Marta

Oggi Uomini e Donne: Nicolò fa conoscere suo padre a Marta e bacia Virginia

Nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. Prima di passare agli uomini, si chiude la parentesi dedicata a Nilufar Addati. Dopo il ritorno inaspettato di Nicolò Ferrari, la conduttrice parla di Stefano. A quanto pare il ragazza è rimasto male del fatte che si sia parlato solo dei suoi ristoranti e non di lui, per questo ad oggi si è eliminato. Arriva poi il momento di Nicolò Brigante. Il tronista è rimasto solo con Virginia e Marta. Con la prima ha fatto una lunga passeggiata in cui i due si sono confidati e confrontati. La corteggiatrice rivela poi di sentirsi innamorata di lui. Di fronte a tale dichiarazione, Brigante l’abbraccia e la bacia. Grandi applausi in studio.

Arriva poi il momento dell’esterna di Marta. La ragazza è stata portata a conoscere una persona molto importante. Nicolò ha infatti deciso di presentarle suo padre. Di fronte a tale gesto, la Stablum resta molto male. La ragazza comunica di non voler più andare in esterna con il tronista. A quanto pare, Virginia è molto delusa e per questo ha deciso di continuare ad andare in puntata, ma senza uscire con Brigante. Intanto, la Pasqualato viene criticata da Gianni e Tina. Tra i tre c’è un burrascoso battibecco. Intanto, Maria chiede a Nicolò con chi voglia ballare e lui sceglie la Stablum. Arriva poi il momento delle esterne di Mariano Catanzaro con le sue corteggiatrici.

Trono Classico Uomini e Donne: Mariano Catanzaro e i baci alle corteggiatrici

Dopo la scorsa puntata, Mariano ha raggiunto Valentina in camerino. Di fronte ai tanti baci del tronista, la ragazza si era detta arrabbiata e infastidita. Dopo il chiarimento, i due tornano a baciarsi. Successivamente va in onda l’uscita con Roberta anche con lei arriva un nuovo bacio. A quanto pare, Catanzaro non riesce a darsi un freno e continua a baciare tutte le ragazze.