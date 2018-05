Uomini e Donne oggi: Marco contro Giorgio, Gemma in lacrime

Uomini e Donne oggi: Giorgio al centro dello studio per parlare con Gemma, Marco non ci sta

Giorgio a Uomini e Donne si intromette nuovamente nella storia tra Gemma e Marco. La Galgani sta mandando avanti la conoscenza con questo nuovo cavaliere, il quale ha dimostrato apertamente di essere interessato alla dama. In studio viene aggiunta una sedia a fianco a quella di Marco. Lì si siede proprio Giorgio. Ovviamente il nuovo spasimante di Gemma non prende affatto bene questa situazione. Duro è il confronto tra i due cavalieri, mentre la Galgani cerca di calmare Marco. Scendendo nel dettaglio, il Manetti ammette di voler chiarire alcune dinamiche, in particolare il bacio dato al Maurizio Costanzo Show. Marco, però, chiede rispetto. Non vuole che nessuno si intrometta nella loro storia. Giorgio afferma, dall’altra parte, di non voler intrufolarsi nelle loro questioni, anzi vorrebbe mettere la parola fine alla lunga storia con Gemma. Ma Marco non ci sta e così furioso lascia lo studio.

La Galgani corre dietro al cavaliere dietro alle quinte e cerca di chiarire la situazione. La dama appare sconvolta per quanto sta accadendo e inizia a piangere. Finalmente Marco decide di tornare in studio e ribadisce di voler ricevere più rispetto. Il cavaliere non vuole sedersi al centro dello studio con altre persone, ma solo con Gemma per parlare della loro storia. Dopo di che, decide di prendere la sedia del Manetti e la mette lontana dal centro dello studio. Si tratta di una reazione inaspettata da parte di Marco, che ha deciso di mettere fine a una situazione diventata insostenibile. Intanto, Maria De Filippi rivela che Giorgio ha più volte cercato il confronto con Gemma per parlare.

Uomini e Donne: Gemma in lacrime, Marco arrabbiato con Giorgio

Secondo i presenti in studio, in realtà, Gemma avrebbe voluto sentire le parole di Giorgio, ma avrebbe preferito evitare per non ferire Marco. Quest’ultimo ha dichiarato che non vuole ascoltare il discorso del Manetti, tutti e tre al centro dello studio. La Galgani ha scelto di seguire ciò che vuole Marco, mettendo da parte tutto quello che avrebbe voluto dire Giorgio. Ma in studio tutti continuano a non essere convinti della sua scelta. Già la scorsa puntata Giorgio ha cercato di dire la sua durante il confronto tra Marco e Gemma. Quest’ultima, dopo un discorso della conduttrice, confessa che avrebbe voluto ascoltare il Manetti.