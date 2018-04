Uomini e Donne oggi: baci passionali per Sara e Nilufar

Oggi Uomini e Donne: Nilufar e Nicolò si baciano, Sara bacia Luigi

La nuova settimana del Trono Classico di Uomini e Donne parte col botto. Ci attende una puntata ricca di grandi colpi di scena del tutto inaspettati. Entrano i tronisti e si parte subito con le nuove esterne di Nilufar. La ragazza è uscita con Giordano e Nicolò. Si inizia con il primo. Mazzocchi e la Addati fanno un giro in motorino per le vie di Roma, per poi fermarsi a parlare. Discutono un po’ a causa delle parole del corteggiatore. Il ragazzo è convinto che la Addati lo sminuisca sempre. Alla fine, fanno pace dandosi alcuni baci a stampo. Una volta rientrati in studio di parla di ciò che si è appena visto e la dolce napoletana ribadisce di essere interessata anche a Ferrari, nonostante Giordano continui ad essere convinto del contrario.

Anche Nicolò porta Nilufar a Roma. Dopo una breve passeggiata, concludo l’uscita nell’albergo del corteggiatore. I due parlano, si scambiano qualche tenerezza e alla fine si baciano. Ferrari bacia con molta passione la Addati e lei sempre ricambiare a pieno. Il pubblico non sembra affatto felice di ciò che ha visto, la maggior parte delle persone fa il tifo per l’altro. Dopo un’esterna simile, Giordano comunica di volersene andare perché non comprende il motivo per cui dovrebbe restare. Lei lo rincorre, ma poi rientra dichiarando che il ragazzo non vuole più tornare ed è andato via dagli studi. Si passa poi al trono di Sara, uscita con Luigi e Lorenzo.

Uomini e Donne: Lorenzo va via

La Affi Fella riesce ad avere un confronto a tre con Luigi e la sua amica Sissy. I due consegnano alla tronista i proprio telefoni e lei legge le loro conversazioni. Alcuni messaggi sembrano dare molto fastidio a Sara, ma poi si convince che si tratta di sola amicizia. In studio di discute un po’ sul rapporto con Mastroianni ha con questa ragazza, ma poi sembrano convincersi tutti del contrario. Lorenzo Riccardi è andato a Venafro, dove incontra la mamma della Affi Fella. I due parlano, finché non arriva la tronista. Lei sembra essere molto felice del gesto che il corteggiatore ha fatto nei suoi confronti. Va poi in onda la nuova esterna con Luigi. Lui le svela tutti i suoi sentimenti e alla fine si danno un bellissimo bacio. Riccardi resta senza parole e va via.