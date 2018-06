Uomini e Donne oggi, Luigi deluso da Sara? Lo strano like

Oggi Uomini e Donne, Luigi Mastroianni contro Sara? Strani movimenti social

Al momento non è ancora chiara l’attuale situazione sentimentale di Luigi e Sara. La coppia nata a Uomini e Donne pare non riesca a vedersi poi così spesso. Proprio a causa dei loro pochi incontri, si è iniziato a parlare di crisi. In ogni caso, la diretta interessata ha smentito il tutto attraverso il proprio profilo Instagram. Nonostante ciò, i più cattivi continuano a non credere nella loro buona fede. Ad oggi, un nuovo strano like di Mastroianni ha fatto drizzare le orecchie ad alcuni followers. Il ‘mi piace’ dell’ex corteggiatore potrebbe voler dire tutto e niente. Il giovane siciliano ha infatti approvato una citazione a dir poco particolare e che potrebbe essere, in qualche modo, indirizzata anche alla Affi Fella.

La frase che sta facendo tanto scalpore sui social in queste ore dice: “Chi vuole vederti, le occasioni se le inventa.” Sembrerebbe proprio che il giovane sia deluso da qualcosa, o meglio da qualcuno. Come già comunicato alcuni giorni fa, Luigi ha deciso di prendersi una momentanea pausa dai social network e per questo non ha ancora dato ai fan alcuna spiegazione sul suo like. In ogni caso, restiamo tutti in attesa di scoprire cosa sta accadendo tra Mastroianni e la bellissima Sara. Quest’ultima è appena rientrata dalla sua vacanza con le amiche ad Ibiza, ma nonostante ciò pare non abbia ancora rivisto il fidanzato. Senza dubbio, c’è qualcosa che non quadra.

Uomini e Donne, Luigi e Sara: crisi o no? Strani indizi social

Al momento non possiamo ancora parlare di crisi certa, anche se gli indizi di una presunta conferma continuano ad arrivare. Non ci resta che attendere e capire come andrà a finire. In molti, poi, non riescono a dimenticare le parole di Lorenzo. Il simpatico Riccardi parlò infatti di qualcosa che sarebbe accaduto a breve, anche se non specificò le persone a cui si stava riferendo.