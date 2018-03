Uomini e Donne oggi: l’ultimo gesto di Tina fa infuriare il pubblico

Oggi Uomini e Donne, Tina Cipollari nei guai? Pubblico su tutte le furie

Tina Cipollari sembra aver fatto infuriare i fan di Uomini e Donne. Nella puntata del Trono Over in onda oggi, 16 Marzo 2018, l’opinionista della trasmissione ha perso nuovamente le staffe. Subito dopo la sfilata della dame del parterre femminile e poco prima dei saluti finali, la donna si è lasciata andare ad un gesto che ha lasciato tutti a bocca aperta. Dopo essere uscita all’improvviso dallo studio, una volta rientrata ha lanciato una torta intera in faccia a Gemma Galgani. Tra le due c’è infatti stato l’ennesimo diverbio a causa della sfilata di moda il cui tema era ‘La sensualità’. L’esuberante bionda crede che l’ex di Giorgio debba smetterla di indossare abiti non appropriati alla sua età, smettendo anche di elogiare il suo stesso corpo.

Di fronte alle critiche dell’opinionista, la signora di Torino non ha perso un attimo per difendersi. Dopo il lancio della torta, Gianni e gli altri hanno mostrato un’espressione a dir poco stupefatta. Maria De Filippi ha poi chiesto a Gemma se fosse apposto e quest’ultima ha preso tutto con molta auto-ironia. La Galgani ha infatti dichiarato che la panna della torta era in tinta con il suo abito bianco e che assaggiandola l’ha anche trovata molto buona. Di fronte a tale scena, i telespettatori non hanno potuto fare a meno di esporre la propria opinione. Sui social sono infatti arrivati innumerevoli commenti a favore della dama ed altri meno carini su Tina e sui suoi modi di fare.

Uomini e Donne, Tina Cipollari ha esagerato? Arriva la richiesta del pubblico

Da Twitter sono arrivare richieste di tutti i tipi. In molti hanno chiesto che venga dato un freno alla Cipollari o che almeno le si dica di smettere di insultare e prendere in giro Gemma. Per alcune persone, la donna non è più divertente, anzi tutto il contrario. In ogni caso, c’è ancora chi prende le sue difese e crede che senza di lei non sarebbe lo stesso.