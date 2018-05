Uomini e Donne oggi: Gemma non si concede a Marco, interviene Giorgio

Uomini e Donne oggi: Gemma felice con Marco ma non va oltre, la lite con Giorgio

A Uomini e Donne, Gemma e Giorgio sono protagonisti dell’ennesimo scontro in studio. La Galgani sta portando avanti la sua conoscenza con Marco. La dama appare felice e spensierata. Insieme hanno trascorso un weekend nella città del cavaliere, dove è scattato un lungo bacio. Ma Gemma ha scelto di non andare oltre con Marco. Ed ecco che Tina Cipollari chiede al Manetti di rivelare quando la dama si è concessa a lui. Giorgio conferma le parole della Galgani, dichiarando di essere andato oltre con lei dopo ben due settimane. Nonostante ciò, i due iniziano a discutere animatamente. Marco afferma apertamente di non voler parlare delle storie passate di Gemma, ma nessuno lo prende in considerazione. Infatti, Gemma si accanisce contro Giorgio e viceversa. Tornando ancora al centro dell’attenzione i soliti discorsi legati alla loro turbolenta storia d’amore. Si torna indietro al famoso 4 settembre, quando la Galgani mise fine alla loro relazione. Si tratta di una scelta che sconvolse un po’ tutti. Infatti, sappiamo bene che la coppia è riuscita a conquistare il pubblico di Canale 5.

Giorgio non ha mai realmente accettato la decisione di Gemma di mettere fine alla loro relazione. Per tale motivo, le ricorda che si è presa gioco di lui. La dama risponde affermando che lui voleva lasciare la trasmissione con lei, ma senza amore. Pertanto, la Galgani conferma ancora di non volere una storia senza amore. Dopo ciò, Gemma dà del “giocatore” al cavaliere, che alza il tono di voce e ribadisce la sua posizione passata. Dopo questo acceso confronto, Maria De Filippi decide di chiudere lo spiacevole siparietto e di continuare la trasmissione con altre coppie.

Uomini e Donne: Giorgio e Gemma, i rancori passati

Tra Giorgio e Gemma non c’è pace. Neanche un’amicizia tra loro due potrebbe mai nascere. Infatti, sono quasi sempre protagonisti di accesi scontri. Il Manetti aveva deciso di non intromettersi nella nuova frequentazione della Galgani con Marco, ma Tina ancora una volta ha chiesto il suo parere.